Tko je sve podržao prvi Game Changer u Švicarskoj?

Game Changer započeo je idejom, ali postao stvarnost kroz brendove, ljude i organizacije koji su prepoznali viziju i odlučili stati iza nje. Upravo je ta podrška partnera ključna za uspjeh, posebno kada se gradi premijerna platforma koja ima ambiciju povezati lidere, inovatore i vizionare iz različitih industrija.

Game Changer konferencija nije samo događaj. Ona je mjesto susreta ideja, kapitala, znanja i inspiracije. Upravo zbog toga, gdje god se ova platforma pojavi, prirodno privlači one koji dijele istu energiju, vrijednosti i pogled prema budućnosti. Od globalnih brendova do vodećih institucija i zajednica, svaki partner doprinosi stvaranju ekosustava u kojem se inovacije, suradnja i nove prilike razvijaju na najvišoj razini. Partnerstva koja predstavljamo nisu samo podrška događaju - ona su dokaz da snažne ideje okupljaju snažne ljude.

Do prve Game Changer konferencije u Švicarskoj ostala su još dva dana, a sada je vrijeme da vam predstavimo sve one koji su nas podržali "behind the scenes".

GOOD VIBE PARTNER

Cipriani

Game Changer Switzerland s ponosom slavi posebno Good Vibe partnerstvo s Cipriani Food - imenom koje gotovo stoljeće definira bezvremensku eleganciju i autentični talijanski način života. Jer neka iskustva se ne služe samo - ona se doživljavaju. Premium okus Bellinija nije samo koktel. To je simbol proslave, optimizma i umjetnosti dobrog življenja. Stvoren u Veneciji i

usavršen kroz generacije, njegova profinjena jednostavnost savršeno odražava duh koji donosimo u Zürich: izvrsnost, povezanost i nezaboravne trenutke. Zajedno s Ciprianijem obogaćujemo atmosferu Game Changer Switzerland - stvarajući prostor gdje vizionarski razgovori susreću ikoničan okus i gdje svaka zdravica slavi budućnost koju gradimo.

Foto: Ziga Intihar

SAL de IBIZA

SAL de IBIZA GmbH, premium je brend morske soli s otoka Ibize, koji više od dva desetljeća spaja mediteransku autentičnost, održivu proizvodnju i ikoničan dizajn u proizvod koji je postao globalni simbol okusa, stila i pozitivne energije. Njihova filozofija je jednostavna: prirodno, čisto, bez kompromisa - baš kao i naša misija da okupimo lidere, inovatore i vizionare koji pomiču granice.

AVEA

AVEA® je registrirani zaštitni znak tvrtke AVEA Life AG, švicarskog startupa za dugovječnost osnovanog 2021. godine. Misija? Omogućiti svakodnevnim ljudima pristup čistim i visokokvalitetnim dodacima prehrani s transparentnim sastojcima, temeljenima na najnovijim znanstvenim spoznajama iz brzo rastućeg područja znanosti o dugovječnosti. Danas AVEA® ima povjerenje više od 100.000 korisnika te se također spominje kao jedan od vodećih brendova u području dugovječnosti u brojnim poznatim časopisima i medijima, uključujući ELLE, VOGUE Germany i Forbes.

COMMUNITY PARTNER

Swiss Institute of Longevity

Kako dugovječnost postaje jedno od ključnih područja 21. stoljeća, potreba za institucijama posvećenim istraživanju, obrazovanju i primjeni u stvarnom svijetu nikada nije bila veća. Swiss Institute of Longevity stoji na čelu ove transformacije - okupljajući znanstvenike, medicinske stručnjake, inovatore i lidere iz industrije s zajedničkom misijom: produljiti ne samo životni vijek, već i zdravi životni vijek. Njihov rad predstavlja srž švicarskog globalnog vodstva u preciznoj znanosti, izvrsnosti zdravstvene skrbi i odgovornoj inovaciji.

Vitalism Foundation

Vitalism Foundation je napredna organizacija posvećena unapređenju dugovječnosti, preventivne zdravstvene skrbi i ljudskih performansi. Povezujući znanstvenike, poduzetnike, zdravstvene stručnjake i inovatore, Foundation potiče dijalog i suradnju oko budućnosti dobrobiti i produljenja ljudskog života. Kroz inicijative vođene istraživanjem, obrazovanje i izgradnju zajednice, Vitalism Foundation aktivno doprinosi oblikovanju svjesnijeg, otpornijeg i budućnosti orijentiranog zdravstvenog ekosustava.

Swiss Fintech Ladys

Swiss Fintech Ladys je vodeća neprofitna organizacija posvećena osnaživanju žena u fintechu i financijskim inovacijama, s jakom mrežom liderica, investitora i stručnjaka diljem Švicarske i Europe. Kroz obrazovanje, mentorstvo i vrijedne profesionalne veze, aktivno pridonose izgradnji inkluzivnije i održivije budućnosti financijske industrije.

European Lifestyle Medicine

European Lifestyle Medicine Organization (ELMO) okuplja vodeće liječnike, istraživače i zdravstvene stručnjake posvećene promicanju intervencija temeljenih na dokazima kao temelja moderne medicine. Njihov rad povezuje znanost, prevenciju i održivu transformaciju zdravstvenog sustava. Game Changer Switzerland vjeruje da budućnost tehnologije, dugovječnosti i inovacija mora biti duboko povezana s ljudskim zdravljem, prevencijom i kvalitetom života. Ovo partnerstvo nije samo simbolično. Ono predstavlja zajedničku predanost:

Dugovječnosti vođenoj znanošću

Modelima preventivne zdravstvene skrbi

Suradnji između tehnologije i medicine

Odgovornoj inovaciji u skladu s ESG principima.

Švicarska predstavlja preciznost. Lifestyle Medicine predstavlja prevenciju. Game Changer predstavlja transformaciju. Zajedno stvaramo razgovore koji nadilaze liječenje - prema sustavnom i održivom blagostanju.

Foto: Ziga Intihar

Life Science Zurich

Globalno središte izvrsnosti u biomedicinskim znanostima - Life Science Zurich, osnovan od strane ETH Zürich i Sveučilišta u Zürichu - pridružuje se Game Changer Switzerland kao Community Partner. Life Science Zurich (LSZ) je zajednička inicijativa ETH Zürich i Sveučilišta u Zürich koja promiče Zürich kao međunarodno središte vrhunskog istraživanja, obrazovanja i inovacija u području biomedicinskih znanosti. Kroz različite jedinice poput Graduate school programa doktorskih studija, Learning Centera za praktično obrazovanje, Young Scientist Networka koji povezuje mlade znanstvenike s industrijom i Business Networka koji potiče suradnju između akademije, industrije i javnog sektora, LSZ potiče dijalog, znanje i suradnju unutar životnih znanosti te stavlja naglasak na komunikaciju znanosti prema javnosti.

Amara circle

Kako dugovječnost, dobrobit i svjesno vođenje redefiniraju prioritete modernog društva, zajednice koje povezuju osobni razvoj, smislen odnos i inovacije usmjerene prema budućnosti postaju ključne platforme za lidere sutrašnjice. Amara Circle Zurich stoji na sjecištu wellnessa, dugovječnosti i umrežavanja s visokim utjecajem - okupljajući osnivače, izvršne direktore, investitore i inovatore koji dijele viziju življenja i vođenja s namjerom, ravnotežom i svrhom. Njihov rad odražava jedinstvenu poziciju Švicarske kao globalnog središta gdje se inovacija susreće s kvalitetom života, te gdje budućnost liderstva oblikuju ne samo tehnologija i kapital, nego i dobrobit, ljudska povezanost i dugoročno razmišljanje. Game Changer Switzerland vjeruje da se istinska transformacija događa kada je inovacija usklađena s ljudskim potencijalom - osnažujući pojedince i zajednice koje razumiju da osobna dobrobit i profesionalni utjecaj idu ruku pod ruku. Ovo partnerstvo odražava zajedničku predanost:

Povezivanju lidera kroz smisleno i svjesno mreženje

Povezivanju inovacija, dugovječnosti i liderstva usmjerenog prema budućnosti

Podršci zajednicama koje potiču rast, ravnotežu i svrhu

Stvaranju prostora gdje dobrobit i inovacija postaju pokretači napretka.

Women in sustainable Finance

Kako održivo financiranje postaje jedna od najmoćnijih sila koja oblikuje globalno gospodarstvo, uloga žena u promicanju odgovornog ulaganja, etičkog vođenja i dugoročne stvaranja vrijednosti nikada nije bila važnija. Women in Sustainable Finance stoji na čelu ove transformacije - povezujući lidere, investitore, financijske stručnjake i inovatore sa zajedničkom

misijom: uskladiti kapital s budućnošću našeg planeta i društva. Njihov rad odražava samu srž švicarskog vodstva u odgovornom financiranju, inovacijama i izvrsnosti u ESG principima. Game Changer Switzerland vjeruje da budućnost financija mora biti održiva, inkluzivna i vođena svrhom - osnažujući lidere koji razumiju da financijski učinak i pozitivan utjecaj moraju ići ruku pod ruku. Ovo partnerstvo odražava zajedničku predanost:

Osnaživanju žena liderica u održivom financiranju

Povezivanju financija, tehnologije i ESG inovacija

Podršci obrazovanju, suradnji i razmjeni znanja

Stvaranju financijskog sustava usklađenog s dugoročnim ljudskim i planetarnim

blagostanjem.

Švicarska predstavlja odgovornost. Žene predstavljaju liderstvo. Game Changer predstavlja transformaciju. Zajedno gradimo platformu na kojoj se susreću financije, svrha i liderstvo.

Women's brain foundation

Globalni lider u području zdravlja mozga i neuroznanosti - Women’s Brain Foundation - pridružuje se Game Changer Switzerland kao Community Partner. Women’s Brain Foundation je međunarodna neprofitna organizacija sa sjedištem u Švicarskoj, posvećena unapređenju precizne medicine kroz istraživanje razlika između spolova i roda u zdravlju mozga i mentalnom zdravlju. Organizacija okuplja interdisciplinarnu mrežu znanstvenika, liječnika, tehnoloških stručnjaka i inovatora koji provode istraživanja, razvijaju obrazovne inicijative te pružaju znanstvene savjete i podršku institucijama i industriji. Kroz svoje projekte i globalne inicijative, Women’s Brain Foundation promiče prevenciju, rano otkrivanje bolesti te personalizirane pristupe liječenju, uz snažan fokus na zatvaranje rodnog jaza u medicinskim istraživanjima i zdravstvenoj skrbi. Njihov rad doprinosi razvoju inovativnih rješenja u neuroznanosti, mentalnom zdravlju i tehnologijama poput umjetne inteligencije, s ciljem poboljšanja dijagnostike, terapije i kvalitete života pacijenata diljem svijeta.

Foto: Ziga Intihar

MEDIA PARTNER

Schön! Switzerland Magazine

Schön! Switzerland Magazine je međunarodni luksuzni lifestyle i modni medij koji slavi kreativnost, inovaciju i kulturu. Poznata po svom prepoznatljivom uredničkom stilu i globalnoj perspektivi, platforma prikazuje svjetove mode, umjetnosti, dizajna, ljepote i zabave kroz visokokvalitetno pripovijedanje i upečatljiv vizualni sadržaj. S jakom prisutnošću na digitalnim platformama i u tiskanim izdanjima, Schön! surađuje s vodećim dizajnerima, umjetnicima i kreativcima širom svijeta, ističući kako nove talente, tako i etablirana imena. Kao cijenjeni glas u međunarodnoj kreativnoj industriji, brend donosi inspirativne perspektive koje odražavaju suvremenu kulturu i inovativne ideje. Kroz ovo partnerstvo, Schön! će pomoći istaknuti ljude, ideje i inovacije koje proizlaze iz Game Changer Switzerland.

Live Forever Club

Live Forever Club je vodeća platforma posvećena dugovječnosti, produljenju života i biološkoj besmrtnosti. S misijom da znanje o dugovječnosti utemeljeno na dokazima učini dostupnim svima, klub okuplja tisuće resursa, vijesti i praktičnih savjeta koji ljudima pomažu živjeti dulje i zdravije. Poznat po svom rigoroznom “no nonsense” pristupu, Live Forever Club prati najnovija

znanstvena istraživanja o starenju, pomlađivanju i produljenju života, istovremeno istražujući šire društvene utjecaje tih otkrića. Platforma nudi besplatne i plaćene članarine, pružajući neograničen pristup odabranom sadržaju, blogovima i namjenskoj oglasnoj ploči za karijere u industriji dugovječnosti. Kroz ovo partnerstvo, Live Forever Club donosi svoje stručno znanje u

području produljenja života, anti-aginga i znanosti o dugovječnosti zajednici Game Changer Switzerland, ističući inovativne ideje i inspirativna rješenja koja oblikuju budućnost ljudskog zdravlja.

BeInCrypto

Game Changer Switzerland s oduševljenjem objavljuje BeInCrypto kao službenog medijskog partnera. Kao jedna od vodećih globalnih medijskih platformi koja pokriva blockchain, kriptovalute i Web3, BeInCrypto pruža visokokvalitetne analize, relevantne vijesti i pristup snažnoj međunarodnoj zajednici. Njihova podrška pomoći će u širenju priča, ideja i inovacija koje proizlaze iz Game Changer Switzerland, donoseći ih globalnoj Web3 publici. Zajedno, ova suradnja ima za cilj povezati lidere industrije, inovatore i investitore koji oblikuju budućnost digitalnog gospodarstva.

