Manekenka zavela veliku nogometnu zvijezdu s nekoliko vila u Dalmaciji: Najveću dijeli s bivšom suprugom

Cvate ljubav između njemačke manekenke, poduzetnice i influencerice Nicole Cavanis i legendarnog bivšeg njemačkog nogometaša i reprezentativca Njemačke Matsa Hummelsa. Ime Nicole Cavanis posljednjih se godina sve češće veže uz modnu, ali i sportsku scenu.

Nicila Cavanis dospjela je u središte interesa javnosti kada je započela vezu s Matsom Hummelsom. Kako Mats Hummels ima vilu u Posedarju (ne jednu) i voli dolaziti na hrvatsku obalu, u Dalmaciju, čini se kako bi iste navike mogla steći i Nicole Cavanis. Cathy Fischer-Hummels je nakon razvoda boravila u najvećoj vili koja se zove "Villa CaMa". Znači, bez obzira što više nisu zajedno, najveću vilu Matsa Hummels dijeli sa suprugom i danas.

Priča o Hummelsovoj dalmatinskoj investiciji započela je još u listopadu 2012. godine. Tada je, preko posrednika, od lokalne obitelji Klanac kupio zemljište površine 1726 četvornih metara, smješteno u prvom redu do mora. Iako su neki stručnjaci za nekretnine bili iznenađeni izborom Posedarja kao lokacije, Hummels je prepoznao potencijal mirnog okruženja s izravnim pristupom moru.

Na tom je terenu, uz procijenjeno ulaganje od dva do tri milijuna eura, niknulo nekoliko luksuznih vila namijenjenih odmoru i iznajmljivanju. Najveća među njima, nazvana "Villa CaMa" danas slovi za jednu od najpoželjnijih nekretnina za najam na Jadranu. Pisali smo o tome prošle godine...

Nogometaš i dalje redovito posjećuje svoju dalmatinsku oazu, što često dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Tako je prošle godine objavio fotografije s broda na kojima prijatelje časti bocom šampanjca od 15 litara, vrijednom gotovo dvije tisuće eura, koju je jednom nazvao "najgorom kupnjom života", a na kraju je otvorena upravo u Hrvatskoj.

Nakon mjeseci nagađanja i diskretnih pojavljivanja, njemački nogometni svijet dobio je i službenu potvrdu o novom zvjezdanom paru. Slavni branič Mats Hummels, dugogodišnji stup obrane Borussije Dortmund i njemačke reprezentacije, na crvenom tepihu dodjele Zlatne lopte u Parizu krajem listopada 2024. godine ponosno je pokazao svoju novu ljubav, deset godina mlađu manekenku i influencericu Nicolu Cavanis. Njihov zajednički izlazak potvrdio je ono o čemu se šuškalo od kraja 2023. godine i odmah je izazvao lavinu medijske pažnje. Dok je Hummels dobro poznato lice u svijetu sporta, mnogi su se zapitali: tko je zapravo zanosna brineta koja je osvojila srce iskusnog nogometaša samo dvije godine nakon njegovog turbulentnog razvoda?

Nova ljubav nakon bračnog brodoloma

Veza s Nicolom Cavanis označila je za Matsa Hummelsa novo poglavlje u privatnom životu. Njegov razvod od voditeljice Cathy Fischer u studenom 2022. godine, s kojom ima sina Ludwiga, bio je pod budnim okom njemačkih medija. Stoga je pojava s novom partnericom na tako glamuroznom događaju kao što je dodjela Zlatne lopte bila jasna poruka javnosti. U trenutku kada su prošetali pariškim crvenim tepihom, tridesetpetogodišnji Hummels i dvadesetpetogodišnja Cavanis djelovali su zaljubljeno i sretno, a njihov desetljetni razmak u godinama činio se potpuno nevažnim.

Njihova veza nastavila se razvijati daleko od znatiželjnih pogleda, no Nicola je pokazala da je Hummelsu velika podrška i u važnim profesionalnim trenucima. Bila je prisutna na njegovoj emotivnoj oproštajnoj utakmici od voljenog kluba Borussije Dortmund, koja se odigrala desetog kolovoza 2025. godine protiv Juventusa. Ipak, ni taj događaj nije prošao bez kontroverzi koje su dodatno zaintrigirale javnost. Naime, njemački su mediji izvijestili kako Hummelssov sin Ludwig nije bio na očevom oproštaju, a bivša supruga Cathy izjavila je kako nisu ni znali za utakmicu niti su dobili pozivnicu, što je bacilo sjenu na slavljenički dan i potaknulo nova pitanja o dinamici unutar obitelji.

Od Instagrama do svjetskih modnih pista

Iako je u fokus šire javnosti dospjela kao partnerica slavnog nogometaša, Nicola Cavanis je daleko od toga da bude samo "ljepša polovica". Riječ je o iznimno uspješnoj mladoj ženi koja je izgradila impresivnu karijeru kao model, influencerica i poduzetnica. Rođena sedamnaestog prosinca 1998. godine u Münchenu, Nicola je svoj put prema vrhu započela vrlo rano. Još 2012. godine, kao tinejdžerica, počela je objavljivati fotografije na Instagramu, platformi koja će kasnije postati temelj njezinog poslovnog carstva. Njezina prirodna ljepota, zelene oči i fotogeničnost brzo su privukle pažnju modnih skauta, pa je već sa šesnaest godina zakoračila u svijet profesionalnog modelinga.

Njezina karijera ubrzo je dobila međunarodne razmjere. Nicola je postala zaštitno lice brojnih poznatih svjetskih brendova, pokazujući nevjerojatnu svestranost. Njezino lice i stas krasili su kampanje za gigante donjeg rublja i mode kao što su Victoria's Secret, Women'secret i Leonisa, ali i za high-street brendove poput New Yorkera i Zalanda. Surađivala je i s luksuznim kućama poput Dior Beauty, a njezina popularnost donijela joj je i unosne ugovore s Pumom, Guessom i mnogim drugima. Kruna njezinog manekenskog uspjeha stigla je 2021. godine, kada je postala zaštitno lice globalne kampanje za kozmetičkog diva Nivea, čime je njezino ime postalo prepoznatljivo u kućanstvima diljem svijeta. Njezine fotografije krasile su i naslovnice časopisa kao što su Shape i Stell Magazine, a danas je zastupaju prestižne modne agencije diljem Europe, od Stockholma i Milana do rodnog Münchena.

Više od lijepog lica

Osim klasične manekenske karijere, Nicola je vješto iskoristila moć društvenih mreža kako bi izgradila osobni brend i izravno komunicirala sa svojom publikom. Njezin Instagram profil danas prati više od dva milijuna ljudi, dok na TikToku ima zajednicu od pola milijuna pratitelja. Na tim platformama ne dijeli samo profesionalne fotografije, već i trenutke iz privatnog života, savjete o modi, ljepoti i tjelovježbi. Pokrenula je i vlastiti YouTube kanal na kojem objavljuje vlogove i videa s vježbama, dodatno se povezujući sa svojim obožavateljima.

Njezin poduzetnički duh i poslovna oštroumnost vidljivi su i u procijenjenoj neto vrijednosti koja, prema podacima iz kolovoza 2025., premašuje dva milijuna dolara. Nicola nije samo model, ona je brend. Zanimljivo je da, unatoč vezi s ikonom Borussije Dortmund, njezino nogometno srce pripada drugom klubu. Kao rođena Bavaraka, navija za FC Augsburg, a početkom 2024. godine čak je sudjelovala i u dizajniranju klupske opreme, pokazavši još jedan od svojih skrivenih talenata.

Budućnost u znaku obitelji?

Dok par uživa u zajedničkim trenucima, mediji već spekuliraju o njihovom sljedećem koraku. Njemački list Bild u srpnju 2024. godine objavio je informaciju kako Nicola Cavanis ima snažnu želju uskoro se ostvariti u ulozi majke. Ako su ti navodi točni, to bi značilo da njihova veza ulazi u ozbiljniju fazu te da planiraju zajedničku budućnost. Za Hummelsa, koji već ima sina iz prvog braka, to bi bio početak novog obiteljskog života.

Nicola Cavanis je, bez sumnje, puno više od samo novog lica na sportsko-celebrity sceni. Ona je ambiciozna, uspješna i svestrana mlada žena koja je svojim radom i upornošću izgradila zavidnu karijeru. Njezina veza s Matsom Hummelsom možda ju je stavila pod jača svjetla reflektora, ali ona je zvijezda koja je i prije toga sjala vlastitim sjajem. Javnost će zasigurno s velikim zanimanjem pratiti daljnji razvoj ove ljubavne priče i karijerne puteve ovog moćnog njemačkog para.

