FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MENTOR I UČENIK /

Ancelotti zagrlio Modrića i onda mu rekao nešto što je nasmijalo našeg kapetana: Poslušajte

×
Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO/AFP/Profimedia

Hrvatski kapetan uvijek je Ancelottija izdvajao kao jednog od glavnih svojih mentora

1.4.2026.
8:34
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u pripremnom dvoboju u američkom gradu Orlandu od Brazila s 1-3 (0-1). Za Hrvatsku je zabio Lovro Majer (84), a za Brazil Danilo Oliveira (45+2), Igor Thiago (88pen) i Gabriel Martinelli (90+2).

 

Nakon utakmice srdačno su se pozdravili Carlo Ancelotti i Luka Modrić. Hrvatski kapetan uvijek je Ancelottija izdvajao kao jednog od glavnih svojih mentora. Poslije utakmice Ancelotti je zagrlio našeg kapetana i rekao mu "Djed ti je Brazilac, zar ne?"

 

 

Komentar je to koji je nasmijao Modrića i ostale, a pokazao i koliko Ancelotti cijeni Modrića kojeg je u Realu vodio šest godina. Modrić se pozdravio i s ostalim bivšim suigračima iz Reala, Viniciusom, Casemirom i Endrickom.

POGLEDAJTE VIDEO: Schifo: 'Puno puta me Modrić spasio! Daj samo Luki i idi kući'

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaBrazilska Nogometna ReprezentacjiaCarlo AncelottiLuka Modrić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike