Ancelotti zagrlio Modrića i onda mu rekao nešto što je nasmijalo našeg kapetana: Poslušajte

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u pripremnom dvoboju u američkom gradu Orlandu od Brazila s 1-3 (0-1). Za Hrvatsku je zabio Lovro Majer (84), a za Brazil Danilo Oliveira (45+2), Igor Thiago (88pen) i Gabriel Martinelli (90+2).

Nakon utakmice srdačno su se pozdravili Carlo Ancelotti i Luka Modrić. Hrvatski kapetan uvijek je Ancelottija izdvajao kao jednog od glavnih svojih mentora. Poslije utakmice Ancelotti je zagrlio našeg kapetana i rekao mu "Djed ti je Brazilac, zar ne?"

👴🏽🇧🇷 Carlo Ancelotti to Luka Modrić: “Do you’ve a Brazilian grandfather, don’t you?” 😂



Komentar je to koji je nasmijao Modrića i ostale, a pokazao i koliko Ancelotti cijeni Modrića kojeg je u Realu vodio šest godina. Modrić se pozdravio i s ostalim bivšim suigračima iz Reala, Viniciusom, Casemirom i Endrickom.

