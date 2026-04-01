Hrvatska na udaru nakon poraza od Brazila u Orlandu

Kad Hrvatska izgubi utakmicu, korisnici Facebooka najčešće nisu zadovoljni. Tako je bilo i nakon poraza Vatrenih od Brazila, samo što je nevjerojatno da se napadaju legende koje su toliko toga dale hrvatskoj reprezentaciji, nogometu, sportu općenito, a to su Modrić, Perišić, Kramarić... Jer, ovo je ipak samo prijateljska utakmica i to još protiv jednog Brazila. No dobro, svatko danas može komentirati na društvenim mrežama, reći svoje mišljenje, to je moderno doba...

Kako bilo, službeni profili Hrvatskog nogometnog saveza na društvenim mrežama objavili su rezultat utakmice, a ispod tih objava na Facebooku i Instagramu javili su se simpatizeri sa svojim komentarima.

"U Orlandu se pojavio duh onog japanskog razbojnika iz 2014.", "Prvih 45 min jako loše i sporo. Da nije Livaković obranio ona tri zicera, gubili bi smo 4-0. Aj drugih 45 min sa mlađima smo se probudili i dosta dobro odigrali. Bit će to dobro na SP, samo da Dalić mladima da više igrati! Perišić se samo svađa, prigovaranje i faula katastrofa".

"Nisam siguran možemo li grupu proći! Mora doći i taj trenutak. Prespori smo. Modrić, Perišić i Kramarić su odradili svoje i svaka im čast, ali koliko će moći odigrati protiv jedne brze Engleske koja je trkački puno bolja od nas, ne znam. Bojim se da ovo SP će biti jako loše za nas. Daj Boże da se varam."

"Realan rezultat 1-1, ne može nas nitko pobijediti bez sudaca. Jedva čekam da seniori odu nakon Svjetskog prvenstva jer nam kvare igru", "Ovaj penal je šala. FIFA mafija".

"Gluplji 'faul' penal dugo nisam vidio, idemo dalje. Ne znam što je ovim Brazilcima, napalili se, dobili prijateljsku radi suca. Ajmo Vatreni", "Al' se napališe ovi i dalje ih ubija 2022.", "Dobri smo, bit ćemo najbolji kada bude najvažnije".

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je jutros po našem vremenu u prijateljskoj utakmici protiv Brazila u Orlandu rezultatom 1-3, nakon što je na poluvremenu zaostajala 0-1.

Strijelac za Hrvatsku bio je Lovro Majer u 84. minuti, dok su za Brazil pogađali Danilo Oliveira u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, Igor Thiago s bijele točke u 88. minuti te Gabriel Martinelli u 90+2.

Nakon slavlja protiv Kolumbije, Hrvatska je upisala poraz, ali je protiv snažnog južnoameričkog suparnika pružila dobru partiju. Većim dijelom susreta bila je ravnopravan protivnik, a presudili su neoprez u završnici prvog poluvremena i dvojbena odluka američkog suca koji je dosudio kazneni udarac za Brazil.

Izbornik Zlatko Dalić napravio je čak sedam izmjena u odnosu na utakmicu s Kolumbijom, dok je Luka Modrić krenuo od prve minute. Brazil je, s druge strane, započeo bez Rapinhe, ali uz Viniciusa Juniora u početnoj postavi.

