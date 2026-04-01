Luka Modrić komentirao sporni penal za Brazil, evo što mu je rekao tragičar Hrvatske

Kapetan Luka Modrić istaknuo je nakon poraza Hrvatske od Brazila 1-3 jutros u Orlandu po našem vremenu kako je zadovoljan igrom Vatrenih, ali ne i konačnim rezultatom, koji izgleda prilično uvjerljivo s obzirom na to da je još u 84. minuti, nakon Majerova pogotka, bilo 1-1. Kao ključni trenutak izdvojio je kazneni udarac dosuđen nakon duela Šutala i Endricka, oko kojeg su ostale dvojbe.

"Bio sam predaleko da točno procijenim situaciju. Josip smatra da je penal bio prestrogo dosuđen, ali opet moram naglasiti da si takve pogreške ne smijemo dopuštati – prvi gol primili smo iz kontre nakon našeg kornera, drugi iz jedanaesterca, a treći nakon izgubljene lopte. To su stvari koje moramo ispraviti. Ipak, ukupni dojam je vrlo dobar. Odigrali smo dvije kvalitetne provjere i na tome trebamo graditi za ono što nas čeka na Svjetskom prvenstvu", kazao je Luka Modrić, prenose Sportske novosti.

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u pripremnom dvoboju u američkom gradu Orlandu od Brazila s 1-3 (0-1).

Za Hrvatsku je zabio Lovro Majer (84), a za Brazil Danilo Oliveira (45+2), Igor Thiago (88pen) i Gabriel Martinelli (90+2).

