FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REAKCIJA KAPETANA /

Luka Modrić komentirao sporni penal za Brazil, evo što mu je rekao tragičar Hrvatske

Luka Modrić komentirao sporni penal za Brazil, evo što mu je rekao tragičar Hrvatske
×
Foto: Rich Storry/Getty images/Profimedia

Luka Modrić komentirao utakmicu Hrvatske i Brazila

1.4.2026.
6:17
Silvijo Maksan
Rich Storry/Getty images/Profimedia
Kapetan Luka Modrić istaknuo je nakon poraza Hrvatske od Brazila 1-3 jutros u Orlandu po našem vremenu kako je zadovoljan igrom Vatrenih, ali ne i konačnim rezultatom, koji izgleda prilično uvjerljivo s obzirom na to da je još u 84. minuti, nakon Majerova pogotka, bilo 1-1. Kao ključni trenutak izdvojio je kazneni udarac dosuđen nakon duela Šutala i Endricka, oko kojeg su ostale dvojbe.

"Bio sam predaleko da točno procijenim situaciju. Josip smatra da je penal bio prestrogo dosuđen, ali opet moram naglasiti da si takve pogreške ne smijemo dopuštati – prvi gol primili smo iz kontre nakon našeg kornera, drugi iz jedanaesterca, a treći nakon izgubljene lopte. To su stvari koje moramo ispraviti. Ipak, ukupni dojam je vrlo dobar. Odigrali smo dvije kvalitetne provjere i na tome trebamo graditi za ono što nas čeka na Svjetskom prvenstvu", kazao je Luka Modrić, prenose Sportske novosti. 

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u pripremnom dvoboju u američkom gradu Orlandu od Brazila s 1-3 (0-1). 

Za Hrvatsku je zabio  Lovro Majer (84), a za Brazil Danilo Oliveira (45+2), Igor Thiago (88pen) i Gabriel  Martinelli (90+2). 

Hrvatska Nogometna Reprezentacija Luka Modrić Svjetsko Prvenstvo 2026. Brazil
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike