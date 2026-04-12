NEKONVENCIONALNO /

Najgori nastup ikad? Justin Bieber šokirao fanove nakon dugo očekivanog povratka na pozornicu

Foto:

Unatoč kritikama, brojni obožavatelji stali su u njegovu obranu

12.4.2026.
16:51
Gabriela Zrilić
Kanadski pjevač Justin Bieber (32) nastupio je kao glavni izvođač na poznatom festivalu Coachella, no njegov povratnički koncert izazvao je podijeljene reakcije publike. Dok su ga jedni podržali, drugi su njegov nastup proglasili jednim od najlošijih u povijesti festivala.

Nekonvencionalan nastup

Bieber se na pozornici pojavio u opuštenom izdanju, odjeven u kratke hlače, majicu s kapuljačom i sunčane naočale. Tijekom koncerta izveo je kombinaciju svojih novijih hitova i starijih pjesama poput “Stay” i “Never Say Never”.

@sotrueian who else sobbed from this #justinbieber #coachella #coachella2026 #festival #nostalgia ♬ original sound - ian

Najviše pažnje izazvao je neobičan koncept nastupa. Pjevač je u jednom trenutku sjeo za stol i na prijenosnom računalu publici prikazivao stare YouTube snimke svojih nezgoda i viralnih trenutaka iz prošlosti. Uz to je uključio i prijenos uživo te pozvao obožavatelje da putem chata biraju pjesme koje će izvesti.

Oštre kritike publike

@michellekate88 Crying real tears right now #fyp #justinbieber #coachella #withyou @Justin Bieber ♬ original sound - Michellekate88

Takav pristup izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama. Dio publike opisao je nastup kao kaotičan i nedovoljno produkcijski razrađen, a neki su otišli toliko daleko da su ga nazvali najgorim nastupom u povijesti Coachelle.

S druge strane, brojni obožavatelji stali su u Bieberovu obranu. Istaknuli su kako se pjevač vraća na scenu nakon teškog razdoblja obilježenog zdravstvenim i psihičkim izazovima te da je njegov povratak sam po sebi velik korak.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
