Najgori nastup ikad? Justin Bieber šokirao fanove nakon dugo očekivanog povratka na pozornicu

Kanadski pjevač Justin Bieber (32) nastupio je kao glavni izvođač na poznatom festivalu Coachella, no njegov povratnički koncert izazvao je podijeljene reakcije publike. Dok su ga jedni podržali, drugi su njegov nastup proglasili jednim od najlošijih u povijesti festivala.

Nekonvencionalan nastup

Bieber se na pozornici pojavio u opuštenom izdanju, odjeven u kratke hlače, majicu s kapuljačom i sunčane naočale. Tijekom koncerta izveo je kombinaciju svojih novijih hitova i starijih pjesama poput “Stay” i “Never Say Never”.

Najviše pažnje izazvao je neobičan koncept nastupa. Pjevač je u jednom trenutku sjeo za stol i na prijenosnom računalu publici prikazivao stare YouTube snimke svojih nezgoda i viralnih trenutaka iz prošlosti. Uz to je uključio i prijenos uživo te pozvao obožavatelje da putem chata biraju pjesme koje će izvesti.

Oštre kritike publike

Takav pristup izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama. Dio publike opisao je nastup kao kaotičan i nedovoljno produkcijski razrađen, a neki su otišli toliko daleko da su ga nazvali najgorim nastupom u povijesti Coachelle.

S druge strane, brojni obožavatelji stali su u Bieberovu obranu. Istaknuli su kako se pjevač vraća na scenu nakon teškog razdoblja obilježenog zdravstvenim i psihičkim izazovima te da je njegov povratak sam po sebi velik korak.

