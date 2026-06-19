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Malia i Sasha Obama ponovno u centru pažnje: Ovako danas izgledaju kćeri bivšeg predsjednika

Malia i Sasha Obama ponovno u centru pažnje: Ovako danas izgledaju kćeri bivšeg predsjednika
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Foto: Kent NISHIMURA/AFP/Profimedia

Obamine kćeri imale su 10 i 7 godina kada je Barack Obama izabran za predsjednika, a 18 i 15 kada je napustio Bijelu kuću

19.6.2026.
11:01
Hot.hr
Kent NISHIMURA/AFP/Profimedia
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Malia (27) i Sasha Obama (25), kćeri bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame (64), pojavile su se jučer na rijetkom zajedničkom javnom nastupu povodom svečanog otvorenja Obama Presidential Centra u Chicagu, gdje su se pridružile roditeljima na pozornici, piše People.

Bivše “prve kćeri”, gotovo desetljeće nakon odlaska iz Bijele kuće, izašle su na pozornicu uz Baracka i Michelle Obamu na događaju koji je okupio brojne poznate uzvanike. Riječ je o velikom kompleksu na južnoj strani Chicaga koji uključuje muzej, koncertne i event prostore, javni park te novu podružnicu Chicago Public Library.

Malia i Sasha Obama ponovno u centru pažnje: Ovako danas izgledaju kćeri bivšeg predsjednika
Foto: Brian Cassella/Zuma Press/Profimedia

Sestre su se s godinama uglavnom povukle iz javnosti te se rijetko pojavljuju u medijima, a povremeno se mogu vidjeti tek na objavama svojih roditelja povodom rođendana ili blagdana. U rijetkim prilikama pojavljuju se i na većim događanjima, poput nedavnog dolaska Sashae Obame na NBA All-Star utakmicu u veljači u Los Angelesu.

Malia radi u filmskoj industriji

Starija kći Malia Obama u međuvremenu je izgradila karijeru u filmskoj industriji. Radila je na projektima s Donaldom Gloverom, uključujući seriju 'Swarm', a okušala se i kao redateljica kratkog filma 'The Heart'.

Malia i Sasha Obama ponovno u centru pažnje: Ovako danas izgledaju kćeri bivšeg predsjednika
Foto: WIN MCNAMEE/Getty images/Profimedia

Film 'The Heart', dug 18 minuta, Malia je potpisala pod imenom Malia Ann, a prikazan je na više velikih filmskih festivala, uključujući Toronto International Film Festival 2023., Telluride Film Festival te Sundance Film Festival 2024.

“Film govori o izgubljenim predmetima i usamljenim ljudima, o oprostu i žaljenju, ali i o tome gdje se može pronaći nježnost i bliskost u takvim stvarima. Nadamo se da će vas film dotaknuti i barem malo podsjetiti da ne zaboravite ljude oko sebe”, izjavila je Malia 2024. godine.

Malia i Sasha Obama ponovno u centru pažnje: Ovako danas izgledaju kćeri bivšeg predsjednika
Foto: Kent NISHIMURA/AFP/Profimedia

Sasha vodi privatan život

Njezina sestra Sasha diplomirala je sociologiju na Sveučilištu Južne Kalifornije te se nakon studija posvetila privatnom životu i samostalnoj karijeri, a u javnosti se rijetko pojavljuje osim na obiteljskim okupljanjima,

Malia i Sasha imale su 10 i 7 godina kada je Barack Obama izabran za predsjednika 2008. godine, a 18 i 15 kada je napustio Bijelu kuću u siječnju 2017.

Sasha Obama bila je najmlađe dijete jednog američkog predsjednika koje je živjelo u Bijeloj kući još od Johna F. Kennedyja Jr., koji je bio dojenče kada je njegov otac preuzeo dužnost 1961. godine.

Na svečanosti u Chicagu, osim Obaminih, prisustvovala su i brojna poznata imena iz svijeta zabave i politike, među kojima su Tom Hanks, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Dwyane Wade, John Legend, Bono, Bruce Springsteen i Eddie Vedder.

Malia ObamaSasha ObamaBarack Obama
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