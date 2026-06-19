Malia i Sasha Obama ponovno u centru pažnje: Ovako danas izgledaju kćeri bivšeg predsjednika
Obamine kćeri imale su 10 i 7 godina kada je Barack Obama izabran za predsjednika, a 18 i 15 kada je napustio Bijelu kuću
Malia (27) i Sasha Obama (25), kćeri bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame (64), pojavile su se jučer na rijetkom zajedničkom javnom nastupu povodom svečanog otvorenja Obama Presidential Centra u Chicagu, gdje su se pridružile roditeljima na pozornici, piše People.
Bivše “prve kćeri”, gotovo desetljeće nakon odlaska iz Bijele kuće, izašle su na pozornicu uz Baracka i Michelle Obamu na događaju koji je okupio brojne poznate uzvanike. Riječ je o velikom kompleksu na južnoj strani Chicaga koji uključuje muzej, koncertne i event prostore, javni park te novu podružnicu Chicago Public Library.
Sestre su se s godinama uglavnom povukle iz javnosti te se rijetko pojavljuju u medijima, a povremeno se mogu vidjeti tek na objavama svojih roditelja povodom rođendana ili blagdana. U rijetkim prilikama pojavljuju se i na većim događanjima, poput nedavnog dolaska Sashae Obame na NBA All-Star utakmicu u veljači u Los Angelesu.
Malia radi u filmskoj industriji
Starija kći Malia Obama u međuvremenu je izgradila karijeru u filmskoj industriji. Radila je na projektima s Donaldom Gloverom, uključujući seriju 'Swarm', a okušala se i kao redateljica kratkog filma 'The Heart'.
Film 'The Heart', dug 18 minuta, Malia je potpisala pod imenom Malia Ann, a prikazan je na više velikih filmskih festivala, uključujući Toronto International Film Festival 2023., Telluride Film Festival te Sundance Film Festival 2024.
“Film govori o izgubljenim predmetima i usamljenim ljudima, o oprostu i žaljenju, ali i o tome gdje se može pronaći nježnost i bliskost u takvim stvarima. Nadamo se da će vas film dotaknuti i barem malo podsjetiti da ne zaboravite ljude oko sebe”, izjavila je Malia 2024. godine.
Sasha vodi privatan život
Njezina sestra Sasha diplomirala je sociologiju na Sveučilištu Južne Kalifornije te se nakon studija posvetila privatnom životu i samostalnoj karijeri, a u javnosti se rijetko pojavljuje osim na obiteljskim okupljanjima,
Malia i Sasha imale su 10 i 7 godina kada je Barack Obama izabran za predsjednika 2008. godine, a 18 i 15 kada je napustio Bijelu kuću u siječnju 2017.
Sasha Obama bila je najmlađe dijete jednog američkog predsjednika koje je živjelo u Bijeloj kući još od Johna F. Kennedyja Jr., koji je bio dojenče kada je njegov otac preuzeo dužnost 1961. godine.
Na svečanosti u Chicagu, osim Obaminih, prisustvovala su i brojna poznata imena iz svijeta zabave i politike, među kojima su Tom Hanks, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Dwyane Wade, John Legend, Bono, Bruce Springsteen i Eddie Vedder.