Dugo je nismo vidjeli: Michelle Obama objavila fotografiju s mlađom kćeri, evo kako sada izgleda

Bivša prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Michelle Obama (62), ponovno je privukla golemu pažnju javnosti podijelivši na svom Instagram profilu rijetku i toplu obiteljsku fotografiju. U objavi koja je brzo prikupila stotine tisuća reakcija, Michelle pozira sa suprugom, bivšim predsjednikom Barackom Obamom (64), i njihovom kćeri Sashom (24), a kratak, ali emotivan opis savršeno je zaokružio prizor.

Fotografija je nastala tijekom 75. NBA All-Star utakmice održane u Inglewoodu u Kaliforniji, gdje je obitelj Obama uživala u sportskom spektaklu iz prvih redova. Na slici Michelle i Barack sjede jedno uz drugo, držeći se za ruke i smiješeći se kameri, dok se iza njih nadvija njihova kći Sasha. Opuštena atmosfera i prisan trenutak pokazuju snažnu obiteljsku povezanost koja je oduvijek bila jedan od zaštitnih znakova obitelji Obama u javnosti.

Uz fotografiju, Michelle je napisala: "Moji najdraži suigrači na terenu i izvan njega", povlačeći time savršenu paralelu između košarkaškog događaja i timskog duha koji njeguju unutar svoje obitelji. Ova objava dolazi kao osvježavajući pogled u njihov privatni život, s obzirom na to da su takvi zajednički javni izlasci postali rijetkost otkako su napustili Bijelu kuću.

Reakcije pratitelja i život nakon Bijele kuće

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara. Pratitelji iz cijelog svijeta ostavljali su poruke podrške i divljenja. "Predivna obitelj iznutra i izvana", "Tako mi je drago vidjeti ih na utakmici" i "Volimo ih", samo su neki od komentara koji svjedoče o tome koliko su Obame i dalje omiljeni u javnosti.

Inače, Natasha Marian Obama, kako joj glasi puno ime, najmlađa je članica obitelji i mlađa sestra Malije Obame. Završila je sociologiju na USC-u 2023. godine, a njezina sestra diplomirala je studij filma na Harvardu 2021. Obje žive u Los Angelesu, drže se podalje od javnosti i nisu aktivne na društvenim mrežama pa ovakvim prilikama privuku veliku pažnju javnosti.

