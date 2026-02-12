Trump promijenio pravila igre u Europi: Ovaj dramatičan potez otkrio kakvo je pravo stanje u Ukrajini

Američka vojna pomoć Ukrajini pala je za 99 % u 2025. godini, ostavljajući europske zemlje da popune prazninu dok se Kijev približava četvrtoj godišnjici ruske invazije punog opsega, izvijestio je 11. veljače Institut za svjetsko gospodarstvo iz Kiela.

Europska vojna pomoć Ukrajini porasla je za 67 % u 2025. godini, dok su humanitarna i financijska pomoć povećane za 59 %, navodi se u izvješću koje je objavio "Ukraine Support Tracker" Instituta iz Kiela, prenosi The Kyiv Independent.

Porast europske pomoći omogućio je da podrška Ukrajini ostane relativno stabilna unatoč naglom padu američke vojne pomoći prošle godine. Ipak, ukupna vojna podrška Kijevu pala je za 13 % ispod godišnjeg prosjeka u razdoblju između 2022. i 2024. godine, navodi se u izvješću.

Nije odobrio nijedan novi paket obrambene pomoći

Drastičan pad američke vojne potpore poklopio se s prvom godinom povratka američkog predsjednika Donalda Trumpa na dužnost. Od svoje inauguracije u siječnju 2025. godine, Trump nije odobrio nijedan novi paket obrambene pomoći u okviru Predsjedničke ovlasti za povlačenje sredstava (PDA) - alata koji je često koristio njegov prethodnik, bivši predsjednik Joe Biden.

Umjesto toga, Trumpova administracija odlučila je prodavati oružje Ukrajini preko NATO partnera, koristeći Listu prioritetnih potreba Ukrajine (PURL).

Donatori iz NATO-a kupili su američko oružje u vrijednosti od 3,7 milijardi eura (4,39 milijardi dolara) za Kijev tijekom 2025. godine, navodi se u izvješću. Kupnje su uključivale raketne sustave visoke pokretljivosti (HIMARS) i baterije protuzračne obrane Patriot.

Vojna pomoć Ukrajini

Europska unija sada osigurava većinu financijske i humanitarne pomoći Ukrajini, dok mala skupina donatorskih zemalja pruža najveći dio vojne pomoći, navodi Institut iz Kiela.

"Rastuće proračunske potrebe Ukrajine sada se u velikoj mjeri financiraju kroz zajmove i bespovratna sredstva na razini EU", rekao je voditelj "Ukraine Support Tracker-a" Christoph Trebesch.

"Ovo sve veće oslanjanje na multilateralnu pomoć na razini EU znači da je podrška Ukrajini ravnomjernije raspodijeljena unutar EU, odnosno u skladu s udjelom svake zemlje u BDP-u Unije. Međutim, ovaj obrazac vidljiv je samo kada je riječ o financijskoj pomoći, dok vojna pomoć i dalje zahtijeva bilateralne donacije pojedinih država članica, i tu vidimo znatno manje dijeljenje tereta."

Odakle sve dolazi pomoć

Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo bile su odgovorne za dvije trećine ukupne vojne pomoći Zapadne Europe Ukrajini u razdoblju od 2022. do 2025. godine. Sjeverna Europa predstavljala je drugog najvećeg donatora.

Pomoć iz zemalja Istočne i Južne Europe, u međuvremenu, smanjila se. Vojna pomoć iz Istočne Europe pala je sa 17 % u 2022. godini na svega 2 % u 2025., dok je obrambena potpora iz Južne Europe pala sa 7 % na 3 % u istom razdoblju.

