Liječnica otkriva: 'Postoji jedan vitamin koji bi svi trebali uzimati svaki dan'

Mnogi ljudi u ovo doba godine više razmišljaju o svom zdravlju, no prema medicinskim stručnjacima, možda biste trebali početi uzimati jednu ključnu tabletu. Liječnica opće prakse iz britanskog NHS-a, dr. Shireen, nedavno je pozvala ljude da razmotre dodavanje ovog suplementa svojoj dnevnoj rutini jer može imati vitalnu ulogu, posebno tijekom zimskih mjeseci.

Doktorica Shireen naglasila je da bi ga svi trebali uzimati upravo sada, jer bi to moglo značajno utjecati na njihovo zdravlje. Svoj stručni savjet podijelila je u videu, gdje je objasnila kako na jednostavan način ojačati imunološki sustav.

"Ja sam liječnica opće prakse u NHS-u i danas ću vam reći o jednom suplementu koji bi svatko trebao uzimati upravo sada. Kada vam nedostaje ovog vitamina, to često nije očigledno", rekla je. "Simptomi se javljaju vrlo suptilno. Na primjer, umor, bolovi u tijelu, opći osjećaj iscrpljenosti, češće prehlade i kašalj nego inače, a možda i blagi gubitak kose. Riječ je o nedostatku vitamina D."

Zašto hrana i sunce nisu dovoljni?

"Nas liječnike uvijek uče da savjetujemo prvo prehranu, što je u redu ako živimo vrlo neopterećen život i u mogućnosti smo jesti sve što želimo. No, čak i uz najbolju prehranu na svijetu, nikada nećete unijeti dovoljno vitamina D samo iz hrane", objasnila je.

Foto: Pexels

"Moramo ga nadomjestiti jer ga uglavnom dobivamo od sunca i sunčeve svjetlosti. Očito je da upravo sada, tijekom zimskih mjeseci, ne vidimo dovoljno sunca da bismo mogli održati razine vitamina D koje su nam potrebne", dodala je dr. Shireen. Preporučuje provjeru razine vitamina, no napominje: "Čak i ako ne provjerite svoje razine, svatko bi trebao uzimati oko 800 do 1.000 jedinica vitamina D dnevno od listopada do ožujka, ali i tijekom cijele godine ako radite u zatvorenom prostoru."

Koja je uloga vitamina D?

Vitamin D je esencijalni nutrijent koji pomaže u održavanju zdravih kostiju, zubi i mišića potičući apsorpciju kalcija i fosfora. Osim što ga koža proizvodi pri izlaganju sunčevoj svjetlosti, može se dobiti i iz određenih namirnica, uključujući masnu ribu i obogaćene proizvode ili suplemente. Nedostatak vitamina D može uzrokovati probleme s kostima poput rahitisa kod djece i osteomalacije kod odraslih, a također može utjecati na imunološku funkciju.

Kako piše Mirror, službene smjernice britanskog zdravstvenog sustava (NHS) navode da bi svatko trebao razmisliti o uzimanju dnevnog dodatka vitamina D tijekom jeseni i zime. Osobe s visokim rizikom od nedostatka, sva djeca u dobi od jedne do četiri godine i sve bebe (osim ako ne piju više od 500 ml adaptiranog mlijeka dnevno) trebale bi uzimati dnevni dodatak tijekom cijele godine.

"Između kasnog ožujka ili početka travnja do kraja rujna, većina ljudi može stvoriti sav vitamin D koji im je potreban putem sunčeve svjetlosti na koži i iz uravnotežene prehrane. Možete odabrati da ne uzimate dodatak vitamina D tijekom tih mjeseci", stoji u preporukama.

Prema riječima liječnice, ovo je ključ za jačanje imunološkog sustava u ovo doba godine. Radi se o jednostavnom pravilu koje se može primijeniti uzimanjem tablete ili kapsule. Ipak, svatko tko je zabrinut zbog uzimanja suplemenata trebao bi se posavjetovati sa svojim liječnikom prije bilo kakvih promjena.

