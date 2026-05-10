Kremasti desert od samo tri sastojka: Gotov za 15 minuta, a okusom parira onima iz restorana

Trend pripreme slastica s minimalnim brojem sastojaka sve je popularniji, a čini se da su jednostavni i brzi recepti postali pravi hit. U potrazi za osvježavajućim desertom, vrijedi isprobati slasticu koja se često nudi u restoranima, a nevjerojatno ju je lako pripremiti kod kuće. Riječ je o klasičnom britanskom desertu za koji su vam potrebna samo tri sastojka i petnaestak minuta aktivne pripreme.

Recept za "lemon posset" podijelila je tvrtka za organsku hranu Riverford, koja ga je u svojoj objavi opisala kao "jedan od najsavršenijih deserata". Za ovu slasticu restoranske kvalitete potrebna su samo tri osnovna sastojka: limun, sitni kristalni šećer i slatko vrhnje.

Jednostavna krema s bogatom poviješću

Iako se često pogrešno misli da je "lemon posset" francuska slastica, njegovo podrijetlo seže u srednjovjekovnu Englesku. Izvorno se ova mliječna krema koristila kao lijek protiv prehlade i probavnih smetnji. Danas je, međutim, omiljena zbog svoje jednostavne pripreme i elegantnog okusa.

Za pripremu vam nije potrebna nikakva posebna kuhinjska oprema. Dovoljni su cjedilo, dva lonca, žlica za miješanje i četiri čaše ili zdjelice u koje ćete uliti smjesu. Cijeli postupak traje oko 15 minuta, a rezultat je zaista nevjerojatan. Ovaj dekadentni, a opet jednostavan desert, sigurno će postati redovit i na vašem stolu.

Recept za savršeni "lemon posset"

Ovaj recept dovoljan je za četiri porcije. Za "dodatnu dozu slasti", originalna verzija predlaže i hrskavi preljev od slanih badema, no iz tvrtke Riverford poručuju da se time "ne morate zamarati" jer je desert divan i bez dodataka.

Sastojci:

600 ml slatkog vrhnja (s visokim udjelom mliječne masti)

150 g sitnog kristalnog šećera

2-3 limuna (potrebno je 100 ml soka i korica)

Začini po želji: prstohvat mljevenog kardamoma, lovorov list ili malo muškatnog oraščića

Priprema korak po korak:

Sitno naribajte koricu dva limuna. Za intenzivniji okus, možete iskoristiti koricu sva tri. Zatim iscijedite sok dok ne dobijete 100 mililitara. U manji lonac dodajte naribanu koricu, sok od limuna i šećer. Smjesu lagano zagrijavajte na niskoj vatri dok se šećer potpuno ne otopi, povremeno miješajući. U drugom, većem loncu zagrijte slatko vrhnje do laganog vrenja, pazeći da ne prekipi. U ovom trenutku možete dodati i začine po želji, poput kardamoma, lovorovog lista ili malo muškatnog oraščića, kako bi krema dobila posebnu aromu. Topli sirup od šećera i limuna polako ulijevajte u vruće vrhnje, neprestano miješajući kako bi se sastojci sjedinili. Smjesu procijedite kroz gusto cjedilo u vrč ili posudu s kljunom kako biste uklonili koricu i eventualne grudice te je lakše prelili u čaše. Tekućinu ravnomjerno rasporedite u četiri pripremljene čaše ili zdjelice. Pustite deserte da se ohlade na sobnoj temperaturi oko sat vremena. Nakon što se ohlade, dobro ih pokrijte i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći, kako bi se krema u potpunosti stisnula i razvila puni okus.

