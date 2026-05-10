FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVI HIT /

Kremasti desert od samo tri sastojka: Gotov za 15 minuta, a okusom parira onima iz restorana

Kremasti desert od samo tri sastojka: Gotov za 15 minuta, a okusom parira onima iz restorana
×
Foto: Freepik

Riječ je o klasičnom britanskom desertu za koji su vam potrebna samo tri sastojka i petnaestak minuta aktivne pripreme

10.5.2026.
12:58
Lucija Špralja
Freepik
VOYO logo
VOYO logo

Trend pripreme slastica s minimalnim brojem sastojaka sve je popularniji, a čini se da su jednostavni i brzi recepti postali pravi hit. U potrazi za osvježavajućim desertom, vrijedi isprobati slasticu koja se često nudi u restoranima, a nevjerojatno ju je lako pripremiti kod kuće. Riječ je o klasičnom britanskom desertu za koji su vam potrebna samo tri sastojka i petnaestak minuta aktivne pripreme.

Recept za "lemon posset" podijelila je tvrtka za organsku hranu Riverford, koja ga je u svojoj objavi opisala kao "jedan od najsavršenijih deserata". Za ovu slasticu restoranske kvalitete potrebna su samo tri osnovna sastojka: limun, sitni kristalni šećer i slatko vrhnje.

Jednostavna krema s bogatom poviješću

Iako se često pogrešno misli da je "lemon posset" francuska slastica, njegovo podrijetlo seže u srednjovjekovnu Englesku. Izvorno se ova mliječna krema koristila kao lijek protiv prehlade i probavnih smetnji. Danas je, međutim, omiljena zbog svoje jednostavne pripreme i elegantnog okusa.

Za pripremu vam nije potrebna nikakva posebna kuhinjska oprema. Dovoljni su cjedilo, dva lonca, žlica za miješanje i četiri čaše ili zdjelice u koje ćete uliti smjesu. Cijeli postupak traje oko 15 minuta, a rezultat je zaista nevjerojatan. Ovaj dekadentni, a opet jednostavan desert, sigurno će postati redovit i na vašem stolu.

@antonia.jagodic LEMON POSSET Nastavljam s isprobavanjem viralnih recepata, i napokon je na red došao čuveni lemon posset, krema servirana u polovicu limuna. Savršeno kremasta i osvježavajuća. Možete ju servirati i u čaše, ali ovako iz polovice limuna je puno slađe. Jeste probali? 🥰 RECEPT - RECIPE - 3 limuna - lemons - žlica limunove korice - lemon zest - žlica limunovog soka - lemon juice - 300ml slatkog vrhnja - sweet crem - 70g šećera - sugar Limun prerežite na pola i očistite ga žlicom. Iscijedite sok i naribajte koricu jednog limuna. Slatko vrhnje, šećer i limunovu koricu stavite da se kuha i kada lagano proključa kuhajte još 2-3 minute. Maknite s vatre i dodajte limunov sok te dobro promiješajte. Napunite polovice limuna s kremom i hladite minimalno dva do tri sata. #lemonposset #lemon #lemondessert #easydessert #fruit #italian #lemons #easydessert #desert #dezert #limun #dezert #dessert #easyrecipes #recipes #summervibes #aesthetic #summerrecipes #antoniajagodic #domacahrana #recept #jednostavnirecepti #kolaci #creamy #kremasto #fyppppppppppppppppppppppp #fyp #foryou #croatia #summer #lemondessert #viralvideo ##viralrecipe ♬ original sound - Antonia Jagodic

Recept za savršeni "lemon posset"

Ovaj recept dovoljan je za četiri porcije. Za "dodatnu dozu slasti", originalna verzija predlaže i hrskavi preljev od slanih badema, no iz tvrtke Riverford poručuju da se time "ne morate zamarati" jer je desert divan i bez dodataka.

Sastojci:

  • 600 ml slatkog vrhnja (s visokim udjelom mliječne masti)
  • 150 g sitnog kristalnog šećera
  • 2-3 limuna (potrebno je 100 ml soka i korica)
  • Začini po želji: prstohvat mljevenog kardamoma, lovorov list ili malo muškatnog oraščića

Priprema korak po korak:

  1. Sitno naribajte koricu dva limuna. Za intenzivniji okus, možete iskoristiti koricu sva tri. Zatim iscijedite sok dok ne dobijete 100 mililitara.
  2. U manji lonac dodajte naribanu koricu, sok od limuna i šećer. Smjesu lagano zagrijavajte na niskoj vatri dok se šećer potpuno ne otopi, povremeno miješajući.
  3. U drugom, većem loncu zagrijte slatko vrhnje do laganog vrenja, pazeći da ne prekipi. U ovom trenutku možete dodati i začine po želji, poput kardamoma, lovorovog lista ili malo muškatnog oraščića, kako bi krema dobila posebnu aromu.
  4. Topli sirup od šećera i limuna polako ulijevajte u vruće vrhnje, neprestano miješajući kako bi se sastojci sjedinili.
  5. Smjesu procijedite kroz gusto cjedilo u vrč ili posudu s kljunom kako biste uklonili koricu i eventualne grudice te je lakše prelili u čaše.
  6. Tekućinu ravnomjerno rasporedite u četiri pripremljene čaše ili zdjelice. Pustite deserte da se ohlade na sobnoj temperaturi oko sat vremena.
  7. Nakon što se ohlade, dobro ih pokrijte i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći, kako bi se krema u potpunosti stisnula i razvila puni okus.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra

ReceptDesertLimun
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike