Novi šok za Josipa Brekala i to baš kada mu je krenulo u novom klubu

Hrvatski ofenzivni nogometaš Josip Brekalo ozlijedio je mišić lijeve noge zbog čega će u ponedjeljak propustiti utakmicu španjolskog prvenstva s Osasunom za koju igra hrvatski napadač Ante Budimir, izvijestio je njegov klub Oviedo.

"Brekalu je dijagnosticirana ozljeda lijevog aduktora", priopćio je Oviedo nakon što su liječnici pregledali 27-godišnjeg igrača.

Nezgoda se dogodila na utakmici protiv niželigaša Ourensea. Brekalo je bio starter te je u 16. minuti uspješno realizirao jedanaesterac i doveo svoju momčad u vodstvo. Ipak, u 56. minuti morao je napustiti travnjak zbog bolova, a Oviedo je izgubio utakmicu rezultaom 4:2 nakon produžetaka.

Sklon ozljedama

Sportske novine AS procijenile su da će izbivati s travnjaka nekoliko tjedana.

Ovo nažalost nije prvi put da ozljede prekidaju Brekalov napredak. Tijekom karijere imao je problema s koljenom, zbog čega je morao prijevremeno završiti nastup na Europskom U21 prvenstvu, a dok je igrao za Wolfsburg, mučila ga je i ozljeda ruke.

Ovaj peh dolazi u vrlo osjetljivom trenutku, nakon teškog razdoblja u Fiorentini i neuspješne posudbe u turskom Kasımpaşi. Prelazak u Oviedo trebao je predstavljati novi početak i priliku za povratak u formu koja ga je nekoć činila standardnim reprezentativcem.

Utakmica s Osasunom

Nakon neočekivanog ispadanja iz Kupa Oviedo se protiv Osasune nada osvajanju bodova u borbi za opstanak u prvoj ligi. S utakmicom manje od konkurenata Oviedo je pretposljednji, a Osasuna petnaesta među dvadeset klubova.

Utakmica u gradu Oviedu, na sjeveru Španjolske, počinje u 21.30 sati.

Klub je izvijestio da je Brekalo, s deset nastupa, već započeo proces liječenja i oporavka.

Brekalo je tijekom karijere nastupao i za Hajduk, Dinamo, Wolfsburg, Torino, Stuttgart i tursku Kasimpasu.

