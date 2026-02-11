Dalić će na ovo skočiti od sreće: Kovačić objavio video koji smo svi jedva čekali i poslao poruku

Mateo Kovačić prvi je od hrvatskog dvojca u Manchester Cityju kojeg hrvatska reprezentacija s nestrpljenjem očekuje da ponovno zaigra nakon teže ozljede.

Nakon što je početkom lipnja prošle godine operirao Ahilovu petu, Kovačić se nakon višemjesečnog oporavka, sredinom listopada vratio na teren i odigrao dvije utakmice za City. Točnije, ukupno samo 37 minuta u igri, a onda je opet osjetio bol u gležnju operirane noge. Liječnički su pregledi otkrili da postoji kalcifikacija pete i preporučili novu operaciju.

Operiran je sredinom studenog u Londonu i tada je postavljena pretpostavka kako bi se na teren, ne bude li komplikacija, trebao vratiti sredinom ožujka.

Pep Guardiola je pomalo slomljenim glasom izjavio kako će Matea čekati koliko god bude trebalo i da mu se nada u punoj formi za završnicu prvenstva.

"Vjerujemo da će biti s nama na SP-u, želio bih da se, u skladu s prognozama, vrati na teren u ožujku. Sad mu je teško, jako teško. Ta ozljeda i dvije operacije psihički ga opterećuju, ali nadam se da će sve to prebroditi i da će biti s nama na SP-u", izjavio je hrvatski izbornik, Zlatko Dalić.

Iako je dio hrvatskih navijača već počeo žaliti jer će hrvatska reprezentacija morati bez Kovačića na SP, sam Mateo ostao je pozitivan.

"Nije važno što ti se dogodi, nego kako na to reagiraš", poručio je tada Mateo, a sada nakon duge 'šutnje' objavio video na kojem trči i mijenja pravce s loptom u nogama.

"Strpljenje osvjetljava put", napisao je, a u komentarima su se javili i neki od sadašnjih i bivših suigrača kao Marcelo i Donnarumma.

U svibnju će napuniti 32 godine i želimo mu da rođendan dočeka potpuno zdrav bez ikakve boli te da bude među našim najboljim igračima na SP-u.

Izbornik Dalić je već izjavio kako bi Matea vodio i na pripremne utakmice u ožujku u SAD kada u razmaku od nekoliko dana igramo protiv Kolumbije i Brazila, a iako je teško očekivati da će Kova zaigrati, sami odlazak uz reprezentaciju vjerojatno bi mu značio jako puno.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić izašao pred novinare i potvrdio raskid s Vučevićem