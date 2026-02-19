Pitamo vas kako će Plenković riješiti krizu u vladajućoj koaliciji?

Nakon ultimatuma premijeru HSLS-ovog Daria Hrebaka, stigao je i uvjet Josipa Dabre. Poručuje da je spreman napustiti Sabor, ako se donese zakon koji zabranjuje komunističke simbole.

Podsjetimo, bivši ministar i trenutačni saborski zastupnik Domovinskog pokreta snimljen je kako pjeva stih kojim indirektno veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Nakon toga je šef HSLS-a Hrebak poručio da će napustiti većinu ako Dabro u njoj ostane. On jutros odgovara kako ne želi da HSLS bude njegov talac.

Svađu među partnerima Andrej Plenković mora rješavati sa službenog puta u Indiji. Tamo ponavlja kako je Dabrin potez bio velika greška, ali kaže i da je reakcija HSLS-a bila pretjerana.

Puno je tu uvjeta i ultimatuma pa vas u našoj redovnoj rubrici pitamo, što mislite: "Kako će Plenković riješiti krizu u vladajućoj koaliciji?".

