FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIK SKOK! /

RTL Danas neslužbeno doznaje: Gorivo poskupljuje! Pogledajte koje će biti nove cijene

Kako doznajemo, Vlada će u ponedjeljak održati sjednicu i donijeti odgovarajuće mjere

7.3.2026.
15:35
Marina Brcković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, prema izračunu Agencije za ugljivodike cijena litre dizela u utorak poskupljuje 24 centa, što znači poskupljenje na prosječnom spremniku goriva od 50 litara čak 12 eura.

Benzin, s druge strane poskupljuje 9 centi, što na spremniku od 50 litara znači poskupljenje od 4,5 eura.

Plavi dizel u utorak poskupljuje 26 euro centi, a na prosječnom spremniku to je čak 13 eura više.

Kako doznajemo, u ponedjeljak ujutro Vlada će održati sjednicu i donijeti odgovarajuće mjere. Koje točno, konzultirat će se za vikend.

Očekuje se novo ograničenje cijena. 

Cijene GorivaHrvatska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx