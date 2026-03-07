RTL Danas neslužbeno doznaje: Gorivo poskupljuje! Pogledajte koje će biti nove cijene

NET I VOYO /
Kako doznajemo, Vlada će u ponedjeljak održati sjednicu i donijeti odgovarajuće mjere
Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, prema izračunu Agencije za ugljivodike cijena litre dizela u utorak poskupljuje 24 centa, što znači poskupljenje na prosječnom spremniku goriva od 50 litara čak 12 eura.
Benzin, s druge strane poskupljuje 9 centi, što na spremniku od 50 litara znači poskupljenje od 4,5 eura.
Plavi dizel u utorak poskupljuje 26 euro centi, a na prosječnom spremniku to je čak 13 eura više.
Kako doznajemo, u ponedjeljak ujutro Vlada će održati sjednicu i donijeti odgovarajuće mjere. Koje točno, konzultirat će se za vikend.
Očekuje se novo ograničenje cijena.