Drava nikad u povijesti nije bila ovako niska, doslovno nestaje pred očima: Pogledajte prizore

Rijeka Drava u Osijeku dosegnula je najniži vodostaj otkako se provode mjerenja. U petak, 11. srpnja, vodostaj je pao na -174 centimetra, na povijesnu najnižu vrijednost ikad zabilježenu na mjernoj postaji u Osijeku. Time je srušen dosadašnji rekord od -172 centimetra, koji je bio izjednačen samo dan ranije, piše SiB.

Ovako nizak vodostaj posljedica je dugotrajnog sušnog razdoblja i izrazito nepovoljnih hidroloških prilika koje posljednjih mjeseci pogađaju istok Hrvatske.

Foto: David Jerković/Pixsell

Razmjeri promjena danas su vidljivi na prvi pogled. Uz obalu Drave pojavili su se veliki pješčani sprudovi koji su veći dio godine skriveni ispod površine rijeke.

Na pojedinim dijelovima korita voda se toliko povukla da su rukavci postali izrazito plitki, dok su neki gotovo potpuno presušili. Povlačenje rijeke otkrilo je i dijelove riječnog dna koji se mogu vidjeti samo tijekom ekstremno niskih vodostaja.

Foto: David Jerković/Pixsell

Foto: David Jerković/Pixsell

Otežana i riječna plovidba

Povijesno nizak vodostaj otežava i riječnu plovidbu, osobito plovilima s većim gazom, koja na pojedinim dionicama moraju ploviti uz poseban oprez zbog plićaka.

Iako neuobičajeni prizori ovih dana privlače brojne građane na osječku obalu, stručnjaci upozoravaju da ovako niske razine vode imaju ozbiljne posljedice za riječni ekosustav. Dugotrajna suša može ugroziti riblji fond, narušiti kvalitetu vodenih staništa i promijeniti prirodnu dinamiku rijeke. Ujedno, riječ je o još jednom upozoravajućem pokazatelju sve izraženijih klimatskih ekstrema kojima svjedočimo posljednjih godina.

Foto: David Jerković/Pixsell

Za usporedbu, na ovoj mjernoj postaji pripremno stanje obrane od poplava proglašava se pri vodostaju od 200 centimetara, redovne mjere na 350 centimetara, izvanredne na 500 centimetara, dok se izvanredno stanje proglašava pri 550 centimetara. Najviši vodostaj Drave u Osijeku iznosio je 542 centimetra, a izmjeren je 25. lipnja 1965. godine, piše SiB.

Iako se nakon rekordnog minimuma vodostaj neznatno oporavio i trenutačno iznosi oko -166 centimetara, Drava se i dalje zadržava na razinama kakve dosad nisu zabilježene. Posljednjih dana vodostaj neprestano oscilira između rekordno niskih vrijednosti i oko -160 centimetara.