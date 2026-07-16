Nevrijeme sijalo kaos na obali: Brodolomka ozlijeđena kod Lošinja, jedrilica udarila u most

Sinoćnje nevrijeme koje je zahvatilo hrvatsku obalu uzrokovalo je nekoliko pomorskih nesreća, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Talijanska brodica "SAUGOS" potonula je sinoć uz zapadnu obalu otoka Lošinja u blizini plaže Balvanida. Posada je hitan poziv upomoć uputila Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci u ponoć i 18 minuta.

Riječki MRCC je iz mora spasio posadu potopljenog broda. Među njima je bila jedno teško ozlijeđena osoba koja je hitno prevezena u Mali Lošinj.

"O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Rijeka, odakle su prema poziciji angažirali službenike Ispostave lučke kapetanije Mali Lošinj, koji su uspostavili izravnu komunikaciju sa dojaviteljem te su sa ukrcanom medicinskom pratnjom isplovili prema mjestu dojave", navodi se u priopćenju Ministarstva.

Dojava za dojavom

Medicinski djelatnici su pripremili ozlijeđenu brodolomku za hitan prijevoz. Evakuirana je na spasilačku brodicu i prevezena u Mali Lošinj gdje je u dva sata iza ponoći preuzeta na daljnje medicinsko postupanje.

Inače, prva dojava u MRCC Rijeka sinoć je stigla u 22 sata. Radilo se o nasukanoj brodici kod Petrčana, a naknadnom provjerom zadarska Kapetanija potvrdila je na u nesreći nije bilo ozlijeđenih.

Nova dojava o nesreći u zadarskom akvatoriju stigla je devet minuta kasnije. Uz zadarsku obalu Kneza Trpimira nasukala se jedrilica s dvočlanom posadom.

Službenici zadarske Lučke kapetanije uočili su u blizini članove posade, inače francuske državljane, koji su prošli neozlijeđeno. Kapetanija je naložila komercijalno odsukavanje jedrilice tijekom današnjeg dana.

Gotovo istovremeno je zaprimljena dojava o pomorskoj nesreći dvotrupne jedrilice, koja je udarila u gradski most u Gradu Pagu. Nasreću nije bilo ozlijeđenih, a posljedice nesreće trebale bi se utvrditi tijekom današnjeg dana.

U 22.40 sati stigla je dojava o nasukanom brodu kod mjesta Privlaka, koja je također prošla bez žrtava i ozlijeđenih osoba. Angažiran je remorker za komercijalno odsukavanje.