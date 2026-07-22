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SKORO JOJ OTKINUO NOGE /

Užasna nesreća u susjedstvu: Audi naletio na majku i dijete (6), bori se za život!

Užasna nesreća u susjedstvu: Audi naletio na majku i dijete (6), bori se za život!
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Foto: Milos Miskov/AFP/Profimedia/Ilustracija

Žena je prevezena na Hitnu u Beogradu gdje se liječnici bore za njezin život, dok je šestogodišnja djevojčica zadobila podljeve po nogama

22.7.2026.
8:30
Dunja Stanković
Milos Miskov/AFP/Profimedia/Ilustracija
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Jedna je žena teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na beogradskom Vračaru kada je Audi A3 naletio na nju i kćer dok su bile na nogostupu. 

Nesreća se dogodila u utorak oko 17 sati na križanju Sazonove i Ulice vojvode Dragomira i glavnom gradu Srbije.  Automobil beogradskih registracijskih tablica joj je od siline udarca skoro otkinuo obje noge, prenosi Telegraf. 

Žena je prevezena na Hitnu gdje se liječnici bore za njezin život. 

Šestogodišnja djevojčica je zadobila podljeve po nogama. 

Uzrok tragedije i više detalja trebali bi biti poznati nakon dovršetka istrage. 

SrbijaPrometna NesrećaHitna PomoćCrna KronikaBeograd
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