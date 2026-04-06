Supruga Georgea Clooneyja ima trik koji 'skida' godine: Napravila je malu promjenu

Poznata odvjetnica, aktivistica i supruga Georgea Clooneyja, Amal Clooney, nas često oduševi svojim modnim kombinacijama i profinjenim izgledom, a njezina najnovija frizura samo potvrđuje zašto je smatramo ikonom stila. Mnogi su odmah primijetili promjenu u izgledu: dok tamna kosa Amal daje ozbiljniji i zreliji dojam, topliji pramenovi čine da izgleda svježije, odmornije i mlađe.

Dimitris Giannetos, frizer koji se brine o Amalinoj kosi, otkrio je da je lagano skratila kosu, a istodobno naglasila toplije tonove: “Želio sam suptilno promijeniti boju i duljinu kose. ‘La Panthère’ pramenovi su odvažni, ali u isto vrijeme nenametljivi i vrlo elegantni”, napisao je uz objavu na Instagramu.

48-godišnja Amal sada ima karamel pramenove koji dodatno omekšavaju cijeli izgled, look koji je i ranije nosila kada je htjela preći iz jednolične tamne nijanse prema toplijoj smeđoj boji s osvježavajućim pramenovima.