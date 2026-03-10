Samo sedam Iranki ostalo u Australiji i skinulo hidžab, ostale idu nazad u strahu za svoje obitelji

Razriješena je drama iranskih nogometašica u Australiji. Sedam Iranki prihvatilo je ponudu tamošnje vlade i ostaju u Australiji graditi novi život. Skinule su hidžab i ponosno pozirale u društvu tamošnjeg ministra. No, velika većina igračica odlučila se vratiti u Teheran u strahu od moguće reakcije režima i posljedica za svoje obitelji. U potresnim prizorima pokušala ih je odvratiti iranska dijaspora. Više Helena Barić

Plač i jecaji iranske dijaspore koji slamaju srca. Većina iranskih nogometašica vraća se u neizvjesnost iranskog režima i strahota rata na Bliskom istoku. U zračnoj luci Sidney, prizori koji se neće lako zaboraviti.

S iranskim zastavama iz vremena 'Šaha' odnosno Irana iz doba prije islamske revolucije - dijaspora je ispratila nogometašice koje su se u strahu za svoje obitelji - odlučile vratiti doma.

"Ja sam žena i znam što će se dogoditi tim djevojkama ako se vrate kući. To znači da bi mogle biti suočene sa smrtnom kaznom."

Međutim, sedam igračica Irana prihvatilo je ponudu australske vlade i odlučile su se za novi život u Australiji. Pet od ukupno sedam mladih žena ponosno je poziralo s australskim ministrom unutarnjih poslova Tonyjem Burkeom. Na fotografiji koja je obišla svijet više nisu nosile hidžab.

"Australija je iransku žensku nogometnu reprezentaciju primila k srcu. Te su žene iznimno popularne u Australiji, ali svjesni smo da se nalaze u izuzetno teškoj situaciji zbog odluka koje moraju donositi. Ipak, mogućnost razgovora s australskim dužnosnicima i dalje će im biti otvorena ako to budu željele", rekao je australski ministar unutarnjih poslova, Tony Burke.

Azil je bio ponuđen svima, a iranska dijaspora iz svih dijelova Australije pokušala je uvjeriti cijelu reprezentaciju da se više ne vraća u Teheran. Neki su čak ležali ispred autobusa, ne bi li se djevojke predomislile na putu do aerodroma.

Molbe i suze

No, molbe i suze navijača nisu bile dovoljne. Od prvobitno pet prijavljenih igračica za ostanak, naknadno su se prijavile još samo dvije.

"Nisu otpjevale himnu. Sljedeći dan počele su stizati prijeteće poruke iz iranskih medija koji su im jasno poručili da, ako se vrate, prijeti im smrtna kazna, a njihove obitelji bi mogli uzeti kao taoce."

Iz ratnog Irana, očekivano druga priča. Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova na platformi X tvrdi da su nogometašice u Australiji kao taoci te ih poziva da se vrate kući, poručujući da ih u Iranu očekuju raširenih ruku.

Avion je u međuvremenu poletio, a navijači u Australiji ostaju u tišini. No sedam hrabrih, mladih iranskih žena nije se vratilo. U Australiji počinju novi život, ali uz neizvjesnost što će biti s njihovim obiteljima i mogućom osvetom režima.

