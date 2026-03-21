NAŠA SPORTSKA NOVINARKA /

Ines Goda Forjan otkrila nam je kako se osjeća u trudnoći: Evo i kada stiže dječak

Foto: Screenshot Instagram

Par, koji je u braku od kolovoza 2021. godine, ne skriva sreću i uzbuđenje zbog prinove

21.3.2026.
14:21
Kao što smo ranije objavili, omiljeno lice sportskog programa RTL-a, novinarka i voditeljica Ines Goda Forjan (34), podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu najljepšu moguću vijest. Nakon napornog, ali uzbudljivog početka godine, koji je provela na terenu prateći hrvatsku rukometnu reprezentaciju, Ines je otkrila da sa suprugom, također sportskim novinarom, Ivanom Forjanom čeka prvo dijete.

Par, koji je u braku od kolovoza 2021. godine, ne skriva sreću i uzbuđenje zbog prinove. Za Net.hr istaknuli su da se oboje osjećaju neopisivo sretno i uzbuđeno te da se jako vesele novom poglavlju života i novim ulogama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ines Goda Forjan (@ines_goda)

Ines je kazala da je već prošla kroz polovicu, te je sada u petom mjesecu trudnoće. Istaknula je da se osjeća vrlo dobro, no da još malo ima mučnine. 

Osim toga, kao što su plavom bojom emotikona srca kraj objave sretne vijesti dali naslutiti, ovaj televizijski par krajem srpnja očekuje sina.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
