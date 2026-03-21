Ines Goda Forjan otkrila nam je kako se osjeća u trudnoći: Evo i kada stiže dječak
Par, koji je u braku od kolovoza 2021. godine, ne skriva sreću i uzbuđenje zbog prinove
Kao što smo ranije objavili, omiljeno lice sportskog programa RTL-a, novinarka i voditeljica Ines Goda Forjan (34), podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu najljepšu moguću vijest. Nakon napornog, ali uzbudljivog početka godine, koji je provela na terenu prateći hrvatsku rukometnu reprezentaciju, Ines je otkrila da sa suprugom, također sportskim novinarom, Ivanom Forjanom čeka prvo dijete.
Par, koji je u braku od kolovoza 2021. godine, ne skriva sreću i uzbuđenje zbog prinove. Za Net.hr istaknuli su da se oboje osjećaju neopisivo sretno i uzbuđeno te da se jako vesele novom poglavlju života i novim ulogama.
Ines je kazala da je već prošla kroz polovicu, te je sada u petom mjesecu trudnoće. Istaknula je da se osjeća vrlo dobro, no da još malo ima mučnine.
Osim toga, kao što su plavom bojom emotikona srca kraj objave sretne vijesti dali naslutiti, ovaj televizijski par krajem srpnja očekuje sina.
