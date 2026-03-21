U Hrvatskoj će se graditi tvornica streljiva? Plenković: 'Nije to baš za kamere...'

Premijer Andrej Plenković potvrdio je da se vode pregovori o tvornici streljiva u Hrvatskoj, između ostalih, i s poznatim proizvođačem oružja Berettom.

Upitan u kojoj su fazi pregovori za tvornicu, premijer je rekao da ima više planova i više razgovora i vode se s domaćim i sa stranim proizvođačima.

"U ovim okolnostima, dakle, velikih ulaganja obrambene sposobnosti, to su stvari koje su na stolu. Nisu to pregovori koje se sad vode baš pred kamerama, ali mogu potvrditi da se vode razgovori, ako je riječ o Beretti, i s njima. Razmatralo se više lokacija, među kojima je lokacija kod Obrovca", kazao je premijer.

Vezano za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, za koju je predsjednik države rekao da će se održati ali ne tako brzo kako je premijer predložio, Plenković je izrazio nadu da će se dogovoriti termin.

