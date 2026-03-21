DERBY DELLA CAPITALE /

Nezaustavljivi Dinamo protiv Lokomotive traži novu pobjedu za približavanje tituli

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Lokomotiva - Dinamo od 17.15 pratite na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
21.3.2026.
14:42
Matija Habljak/PIXSELL
Lokomotiva se na papiru vodi kao domaćin protiv Dinama u 27. kolu HNL-a, no utakmica se igra na Maksimiru, što jasno daje do znanja tko ima stvarnu prednost domaćeg terena. Bad Blue Boysi će biti glasna podrška Dinamu, kao i valjda 90% stadiona, ako ne i više. 

27. kolo SHNL-a
21.3.2026
17.15
0
Lokomotiva
 
:
0
Dinamo
 

Mogući sastavi:

Lokomotiva: Posavec – Vešović, Jukić, Kolinger, Kamenović, Pajač – Subotić, Bošković, Belcar – Sabra, Stojaković

Dinamo: Livaković – Galešić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Stojković, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Vidović

Dinamo u SHNL-u djeluje gotovo nepogrešivo. U proljetnom dijelu prvenstva jedino je Rijeka uspjela izbjeći poraz (0-0), dok su protiv svih ostalih suparnika Plavi postigli barem tri pogotka. Njihova kvaliteta daleko nadilazi ostatak lige, što potvrđuje i osam pobjeda u devet proljetnih susreta.

S druge strane, Lokomotiva pod vodstvom Nikice Jelavića radi solidan posao. Iako momčad nema razinu za borbu za europska mjesta, redovito osvaja bodove u domaćem prvenstvu, posebno protiv ekipa slične kvalitete. Zanimljivo je da vrlo dobro igraju na Maksimiru, gdje su osvojili čak 22 od ukupno 30 bodova. Zbog ozljede neće nastupiti Leonardo Sigali, ali momčad i dalje ima opasne pojedince. Najviše prijete iskusni bočni igrači Marko Pajač i Marko Vešović, dok je Leon Belcar dodatno ojačao vezni red. U napadu se posebno ističe neugodni Aleks Stojaković.

HnlDinamoLokomotivaNogometMario KovačevićDion Drena BeljoBad Blue BoysBad Blue BoysiNk Lokomotiva
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
