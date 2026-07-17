Redari imali pune ruke posla: Pogledajte što su sve oduzeli fanovima na koncertu Marilyna Mansona

Redari na sinoćnjem koncertu Marilyna Mansona (57) u zagrebačkoj Areni imali su pune ruke posla. Iako je večer protekla mirno i bez incidenata, osiguranje je na samom ulazu u dvoranu detaljno pregledavalo posjetitelje te oduzimalo potencijalno opasne odjevne predmete. Tako su se na udaru osiguranja našle prepoznatljive narukvice, ogrlice, remeni, pa čak i komadi odjeće sa oštrim metalnim šiljcima, a fotografije je objavio Jutarnji list.

Mračna estetika vjernih fanova

Pult s odloženim stvarima Mansonovih obožavatelja bio je smješten odmah pokraj glavnog izlaza iz Arene, no nakon završetka spektakla ostalo je nepoznato jesu li svi ti modni dodaci na kraju uspješno vraćeni svojim vlasnicima. Doduše, takvi upečatljivi modni odabiri uopće nisu neuobičajeni za koncerte popularnog pjevača. Mračna i provokativna estetika već je desetljećima sastavni dio vizualnog identiteta njegove vjerne publike.

Ipak, najviše su se isticale djevojke koje su već samim dolaskom ispred dvorane privlačile poglede prolaznika. Svojim odvažnim modnim odabirima postale su svojevrsni zaštitni znak ovog koncerta, a prostorom su, očekivano, dominirale kreativne crne odjevne kombinacije, čipka i koža.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Podsjetimo, kontroverzni rock pjevač Marilyn Manson nastupio je pred zagrebačkom publikom u sklopu svoje velike i dugo iščekivane svjetske turneje "One Assassination Under God".