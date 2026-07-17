Manson nastupio u Areni, vani odjekivala molitva, a on poručio: 'Ne volim drogu, ona voli mene'

Kontroverzni američki pjevač Marilyn Manson (57) u četvrtak navečer zabavljao je zagrebačku publiku u Areni. Publika ga je dočekala energično, a čim je izašao na pozornicu atmosfera je postala još bolja. U točno 21 sat otvorio je koncert pjesmom "Nod if you understand". Manson se u Hrvatsku vratio prvi puta nakon više od 20 godina, a održan je u sklopu turneje "One Assassination Under God".

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Dok je unutra vladao rock, ispred Arene čula se molitva

Dok su unutar dvorane treštili rock zvukovi, izvan nje su odjekivale molitve. Dvojica muškaraca su ispred Arene tijekom koncerta dijelili letke na kojima je pisalo: "Molitvom i postom za duhovni preporod hrvatskog naroda". Tamo je bio i treći muškarac, koji je govorio propovijedi uz zvučnik, a morao je razgovarati i s policijom.

Poseban uvjet ekscentričnog pjevača

Koncert je obilježio scenski i produkcijski minimalizam. U dvorani nije bilo velikih ekrana koji bi publici u udaljenijim dijelovima arene približili događanja na pozornici. Ta odluka ostavila je dojam da je fokus namjerno bio na glazbi i izravnoj scenskoj prisutnosti. Osim toga, pojavila se i informacija da većina fotografa nije uspjela dobiti dopuštenje za fotografiranje i snimanje koncerta, prenosi 24sata.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Zagrebačka publika na koncertu je prvi puta čula novi Mansonov singl "Exit Wound", pjesmu koja najavljuje drugi dio albuma čiji se izlazak tek očekuje. Pjevač je publiku zabavljao svojim najvećim hitovima, a vrhunac je došao s neizostavnom pjesmom njegova repertoara, "The Beautiful People". Koncert je trajao gotovo sat i pol, a predgrupa je bila australsko-američki duo VOWWS.

Manson se na koncertu često obraćao publici. Između pjesama "Diary of a Dope Fiend" i "The Dope Show" spomenuo je drogu.

"Ne volim drogu, ali droga voli mene. Imate sreću što sam ja vaša droga!", rekao je publici. Koncert je završio mirno i bez incidenata, a publika je stajala još neko vrijeme u nadi da će se pojaviti na bini i zapjevati još koji hit.