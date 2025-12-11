Kontroverzni glazbenik stiže u Zagreb: Bacao štakore na publiku, skuplja lubanje...

Brian Hugh Warner (56), poznatiji pod umjetničkim imenom Marilyn Manson, stiže u Arenu Zagreb 16. srpnja 2026. godine u sklopu svoje nove turneje One Assassination Under God. Kontroverzni glazbenik, glumac i umjetnik, koji je svojim provokativnim imenom i jedinstvenim stilom ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni, ponovno dolazi u Hrvatsku nakon 20 godina. Posljednji put u Lijepoj našoj nastupao je u Puli 2005. godine, ostavivši snažan dojam na obožavatelje i obožavateljice, ali i izazivajući brojne reakcije zbog svojih kontroverznih nastupa i osobnog stava.

Foto: Profimedia

Djetinjstvo ispunjeno traumama

Manson je često govorio o traumama iz djetinjstva. U svojoj autobiografiji ''The Long Hard Road Out of Hell'', otkrio je da je kao dijete bio žrtva seksualnog zlostavljanja od strane susjeda, što ga je duboko obilježilo i utjecalo na njegov kasniji pogled na svijet. Njegov djed bio je opsjednut pornografijom i često se upuštao u bizarne seksualne fetiše, čemu je mladi Brian bio svjedok.

Opsesija s okultnim

Manson je od malih nogu fasciniran okultizmom, alkemijom i mračnim ritualima. Postao je član Church of Satan (Crkve Sotone) na poziv Antona LaVeya, osnivača ove organizacije. LaVey mu je dodijelio počasnu titulu svećenika.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kultni scenski incidenti

Poznat je po ekstremnim i bizarnim scenskim nastupima, poput samopovređivanja, razbijanja Biblija i simuliranja seksualnih činova na pozornici. Jedan od najslavnijih tračeva je da je glazbenik tijekom jednog nastupa navodno izvadio vlastito rebro kako bi mogao izvesti autoerotski čin. Iako je ova priča vjerojatno mit, pridonijela je njegovom mračnom imidžu.

Foto: Profimedia

Povezanost s Columbine tragedijom

Nakon masakra u školi Columbine 1999. godine, Manson je bio optužen da je njegov rad negativno utjecao na počinitelje. Iako je dokazano da napadači nisu bili njegovi obožavatelji, ovaj događaj stavio ga je u središte medijskog linča. Godinama kasnije, izjavio je da se osjeća kao "žrtveni jarac društva".

Bizarnost iza kulisa

Manson je poznat po izuzetno neobičnom ponašanju iza kulisa. Njegovi bivši suradnici tvrde da je znao održavati zabave s bizarnim temama, uključujući rekreaciju scena iz filmova poput ''A Clockwork Orange''. Jednom je navodno donio pravi ljudski kostur na svoju zabavu.

Eksperimentiranje s drogama

Manson nikada nije skrivao svoje eksperimentiranje s drogama. U svojim memoarima opisuje razne mračne epizode pod utjecajem LSD-a, kokaina i heroina. Jedan od najbizarnijih trenutaka bio je kada je tvrdio da je ušao u stanje transa i osjetio prisutnost demona.

Foto: Profimedia

Problemi s mentalnim zdravljem

Manson se borio s depresijom, suicidalnim mislima i osjećajem izolacije tijekom karijere. Često je govorio o svojoj borbi sa samim sobom, opisujući kako je stvaranje mračne umjetnosti njegov način suočavanja s unutarnjim demonima. Manson je opsjednut smrću i prolaznošću. U jednom intervjuu izjavio je da bi volio "umrijeti na pozornici" kako bi njegova smrt postala "posljednji čin umjetnosti".

Veze s jezivim predmetima

Manson posjeduje kolekciju bizarnih i jezivih predmeta, uključujući ljudske lubanje, vudu lutke i rijetke artefakte vezane uz okultne rituale. Jedan od njegovih najpoznatijih predmeta je lubanja koja, prema njegovim riječima, potječe iz 18. stoljeća.

Prijateljstvo s drugim 'mračnim' umjetnicima

Manson je povezan s brojnim ekscentričnim umjetnicima, poput Alejandra Jodorowskog i Damiena Hirsta. Njihovi zajednički projekti često su izazivali kontroverze zbog svoje šokantne prirode.

Foto: Profimedia

Suđenja i optužbe

U posljednjim godinama suočio se s ozbiljnim optužbama za zlostavljanje od strane bivših partnerica i suradnika. Iako su neki slučajevi još uvijek u postupku, ovi su skandali dodatno produbili njegovu reputaciju kontroverznog umjetnika.

Štakori u performansu

Jednom prilikom tijekom ranih nastupa u karijeri, Manson je koristio žive štakore u performansu, bacajući ih po pozornici kako bi šokirao publiku.

Jedan od najčudnijih poklona za obožavatelje

Na vrhuncu slave, Manson je na koncertima navodno dijelio staklenke napunjene njegovim urinom kao suvenire za fanove.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu