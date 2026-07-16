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MRAČNI GALMUR /

Obožavateljice Mansona preplavile prostor oko Arene: Pogledajte ove kombinacije

Obožavateljice Mansona preplavile prostor oko Arene: Pogledajte ove kombinacije
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Zagreb danas živi u znaku mračnog rock glamura jer je dugoočekivani koncert Marilyna Mansona privukao rijeke obožavatelja iz cijele regije. Već satima prije samog početka spektakla, ulice oko dvorane preplavila je nevjerojatna energija i ekipa koja je za ovu priliku izvukla svoje najkreativnije komade odjeće. Od klasičnog gotičkog stila, kože i mrežastih detalja, pa sve do upečatljive šminke i dramatičnih modnih dodataka, jasno je da je publika ovaj koncert shvatila kao savršenu platformu za izražavanje vlastite individualnosti.

Dok se u zraku osjeća uzbuđenje uoči nastupa, posjetitelji svojim modnim odabirima privlače poglede na svakom koraku. Kreativne i odvažne kombinacije dominiraju prostorom, dokazujući da Mansonovi koncerti nisu samo glazbeni događaj, već i pravi vizualni spektakl. 

16.7.2026.
22:17
Hot.hr
profimedia
Marylin MansonKoncertGothArena Zagreb
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