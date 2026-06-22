Dramatični prizori: Skočio sa Starog mosta i nestao pod vodom! Pogledajte akciju spašavanja

U Mostaru je prošlog tjedna došlo do opasnog incidenta nakon što je nepoznati muškarac skočio sa Starog mosta u Neretvu te nakon pada nestao pod površinom vode, što je izazvalo uznemirenost među okupljenim građanima i turistima.

Prema informacijama koje prenose Vijesti.ba, muškarca su iz rijeke izvukli članovi Kluba skakača i kajakaškog kluba, koji su odmah reagirali i započeli akciju spašavanja.

Na snimci vidi se kako nakon skoka nastaje panika među promatračima, dok spasitelji u svega nekoliko trenutaka dolaze do muškarca i izvlače ga na sigurno. Njegov identitet zasad nije poznat, a pretpostavlja se da je riječ o stranom državljaninu.

Slična situacija dogodila se i prošle godine

Incident je ponovno otvorio pitanje sigurnosti skokova sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih turističkih atrakcija u Mostaru. Iako profesionalni skakači godinama izvode skokove nakon posebnih priprema, takav pothvat za osobe bez iskustva može biti iznimno opasan.

Takav slučaj dogodio se prošle godine. Tada je nepoznati muškarac također je skočio sa Starog mosta te pao u Neretvu neposredno uz gumeni čamac u kojem se nalazila skupina ljudi. Taj je događaj izazvao burne reakcije javnosti jer je, osim vlastitog života, doveo u opasnost i druge osobe na rijeci.

Iako su nakon prošlogodišnjeg incidenta pojedini prozivali članove Kluba skakača, upravo su oni i ovoga puta među prvima reagirali te sudjelovali u spašavanju muškarca, čime su još jednom potvrdili svoju važnu ulogu u osiguravanju sigurnosti na ovoj lokaciji.