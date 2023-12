Omiljeni pjevač Oliver Dragojević 7. prosinca proslavio bi 76. rođendan, a njegova udovica Vesna Dragojević za Story je ispričala kako je on obilježavao svoj dan te mnogo sitnica koje su činile njihov život.

"Proslave rođendana ništa mu nisu predstavljale. U obitelji bismo uvijek nešto organizirali pa tako i za njegov rođendan, uglavnom zbog djece i unuka. Uvijek je govorio da mu ne pripremamo nikakvu proslavu, ali na kraju bi mu bilo drago kada bi vidio da smo se svi okupili s tortom koja bi zbog silnog puhanja djece bila puna voska", prisjetila se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vesna je ispričala i kako je Oliveru rođendan bio izlika da učini nešto dobro.

"Jednostavno je za svoj dan imao potrebu učiniti nešto dobro. Ni sama ne znam koliko je bilo humanitarnih koncerata… A darove nije volio… Vjerojatno ih kao mali nije dobivao pa nije znao što bi s njima. Nije znao što bi rekao, a opet bi mu bilo krivo ako ga ničim ne bismo iznenadili… Dok je bio mlađi, za rođendan bih mu kupila majicu ili čarape, onda mi je to zabranio pa bi dobio parfem… Nije bitno", rekla je Vesna.

Živjeli na brodu

Ispričala je i kako su posljednjih 25 godina Oliveru darivali opremu za ribolov, a pogotovo otkako su kupili brod te ljeti tamo živjeli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na brodu sam imala sve, kupaonicu, kuhinju, klimu, grijanje, kao da je stan. Cijelo ljeto bismo plovili. Znali smo otići sve do Silbe kod Alana Bjelinskog. Najljepše bi nam bilo na proljeće. Otišli bismo u splitsku Lučicu, gdje je brod bio privezan i na njemu proveli cijeli dan uz druženje, ćakulu s prijateljima", rekla je uz smijeh.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL Vesna i Oliver Dragojević

Nakon toga priznala je i kako Oliver ne bi pjevao na tom brodu već bi cijelo ljeto slušao jednog pjevača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne bi pjevao, ali imao je faze kad bi cijelo ljeto slušao jednog pjevača, primjerice Pina Danielea. Jednom je sa sinovima i Petrom Grašom otišao u Padovu na njegov koncert", prisjetila se.

Kakav je bio s novcima

Nadovezala se i na to kako je Oliver gledao na novac, budući da je imao brojne humanitarne koncerte.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na novac uopće nije ni gledao. Donio bi ga doma i dao ga meni. Uvijek je sa sobom nosio dovoljno za ono što mu treba taj dan. Uglavnom je hodao bez novčanika u džepu. Tko zna koliko je novca izgubio? Rekao bi: 'Kad ti glazba postane posao, onda više nema i nije umjetnosti. Jer onda ne uživam. Ako idem za novcem, trčim svaki dan, onda to nije to.' Da je mogao, besplatno bi pjevao - samo da ga slušaju. Vjerojatno su neki vidjeli kakav je pa mu nisu ni platili.

Foto: Facebook Foto: Facebook Vesna i Oliver Dragojević

"Neponovljivo je što je radio. Doma smo svi mislili da nije normalan, od toga da nikada nije veličao sebe do toga kako se odnosio prema ljudima, od konobara, intelektualca do škovacina. Nije mu bio problem nikomu se prilagoditi. Koliko je samo koncerata održao za Dječje selo Lekenik, pa u domovima za djecu po Splitu i Kaštelima. Pjevao bi s njima", rekla je iskreno udovica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njihov odnos

Nabrojala je i njegova omiljena jela.

"Mrzio je restorane, najdraže bi mu bilo kad bi mu ona skuhala juhu od teleće koljenice s puno tjestenine, od slatkog volio je paradižot, fritule, rožatu i Ledov kornet od vanilije. Pazio je da ne pretjera sa slatkim jer mu je bilo važno da se ne udeblja. Poznato je da je Oliver bio veliki zafrkant i na svoj i tuđi račun. Volio je društvo duhovitih ljudi", kaže Vesna te je progovorila i o njihovu odnosu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najveći kompliment koji mi je dao bio je: 'Ti si svoja i takva si.' Nikad me nije pitao: 'Gdje si, s kim si?' Rekla bih mu: 'Idem s prijateljicom pet dana u London.' On bi otišao u Vela Luku. Nije bilo zabrana, propitkivanja jer je osjećao da sam zbog njegova posla možda zakinuta. Doma me tretirao kao zvijezdu. Rekao bi mi: 'Ženo, ne postoji netko tko bi tako kao ti sve ovo sam održavao, i kuću i djecu. Spavaj do kada hoćeš. Odmori se.' Valjda je osjećao grižnju savjesti. Godinama i mjesecima bio je na turnejama, a meni nitko nije pomogao.

Foto: Miranda Čikotić/24sata Foto: Miranda Čikotić/24sata 12.07.2009., Prokurative, Split - Humanitarni koncert "Splitska dica za Andjele". Oliver i Vesna Dragojević

Moji su u Dubrovniku, a kada su djeca malo narasla, otišla bih s njim na turneju u Ameriku. Žrtvovala sam se za njegovu karijeru jer sam prepoznala njegov talent i sve što ima. Udala sam se za njega dok još nisam čula njegov glas. Uvijek je opasnost kad ste u braku s poznatom osobom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Može se dogoditi da neki obožavaju ono što im partner radi, a ne njega. Nisam postala Oliverov fan, nego suprotno. Znala sam mu sugerirati i koju pjesmu da uzme. I prema djeci se odnosio tako da su bila puna strahopoštovanja prema njegu, a zapravo je bio blag", istaknula je Oliverova supruga.

Na kraju je priznala da uskoro priprema jedno lijepo iznenađenje, a posebno je veseli muzej koji će biti otvoren u Oliverovoj rodnoj Veloj Luci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Supruga Olivera Dragojevića za RTL: 'Grmi, to je vjerojatno njegova pobuna. Nikad nije mislio da je velik'