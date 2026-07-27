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Čipkasti top privukao sve poglede: Lidija Bačić pozirala u ogledalu i opet očarala pratitelje

Čipkasti top privukao sve poglede: Lidija Bačić pozirala u ogledalu i opet očarala pratitelje
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Popularna pjevačica odvojila je trenutak za opuštanje i poziranjem u ogledalu izazvala lavinu komplimenata svojih pratitelja

27.7.2026.
21:56
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Pjevačica Lidija Bačić (40), poznata po svojoj neiscrpnoj energiji, na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija bez ijedne riječi u opisu. Time je prepustila prizoru da govori sam za sebe i potaknula maštu njezinih brojnih pratitelja, koji su ju odmah obasuli komplimentima ispod objave.

 

Kratak predah nakon istarske pozornice

Objava je uslijedila samo dan nakon što je Lidija bila glavna zvijezda 57. Galižanske noći u Istri, što pokazuje da pjevačica nema odmora. Cijelo ljeto 2026. godine za nju je izuzetno aktivno. U lipnju je objavila dvije nove pjesme, "Haljina" i "Jedna je zastava", a samo tjedan dana prije ove objave održala je i koncert u sklopu "Metkovskog ljeta".

Na tri gotovo selfija iz ogledala, pjevačica pozira u odvažnoj ležernoj ljetnoj kombinaciji. Tamnozeleni čipkasti top i poderane traperice visokog struka istaknuli su njezinu prepoznatljivu figuru.

Komentari pristižu sa svih strana

Iako je objava ostala bez opisa, komentari su se nizali velikom brzinom. Obožavatelji iz cijelog svijeta nisu skrivali oduševljenje, ostavljajući poruke na hrvatskom, engleskom, španjolskom i talijanskom jeziku. "Najzgodnija žena u glazbi s apsolutno prekrasnim glasom", "Nestvarna ljepota, talent, moćan vokal i vrhunska prezentacija, jednostavno br. 1 bez konkurencije", samo su neki od komplimenata koji su se mogli pročitati ispod fotografija. Mnogi su se složili da pjevačica izgleda "božanstveno" i "nestvarno".

Lidija Bačić tako nastavlja svoju uspješnu ljetnu turneju, a objavama pokazuje da i u rijetkim trenucima predaha od pozornice zna kako zadržati snažnu vezu sa svojom vjernom publikom.

 

 

Lidija BačićAtraktivnoSeksepil
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