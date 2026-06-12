Procvat nakon razvoda? Tvrtka Harisa Džinovića u plusu, otkriveno koliko plaća zaposlenike

Bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović (74) iza sebe ima vrlo uspješnu poslovnu godinu. Prema podacima srpske Agencije za privredne registre, njegova tvrtka „Muštuluk“, u kojoj je vlasnik i direktor, tijekom 2025. ostvarila je prihod veći od 94 tisuće eura, dok su rashodi iznosili nešto manje od 77 tisuća eura. Nakon podmirenja svih troškova i poreznih obveza, tvrtka je godinu zaključila s neto dobiti od gotovo 17 tisuća eura, piše Kurir.

Rezultati su osjetno bolji nego godinu ranije. Tijekom 2024. godine tvrtka je ostvarila prihod od oko 60 tisuća eura, no zbog visokih rashoda neto dobit iznosila je tek nešto više od 650 eura. Mnogi su primijetili da pjevaču posljednjih godina dobro ide i na poslovnom planu, a pojedini komentiraju kako je procvjetao nakon razvoda od Meline Galić (45). Takav dojam ostavio je i sam kroz izjave koje je davao nakon kraha braka kao, primjerice, u intervjuu za Net.hr.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Kolike plaće isplaćuje zaposlenicima?

Naime, Džinovićeva tvrtka zapošljava samo dvije osobe. Prema dostupnim informacijama, njihova mjesečna plaća trebala bi iznositi oko 900 eura po zaposleniku. Pjevač nikada nije želio javno govoriti o svojim primanjima ni detaljima svoje imovine.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Kći ponovno u obiteljskom domu?

Podsjetimo, kći Harisa Džinovića i modne dizajnerice Meline Galić, Đina Džinović, prema pisanju srpskih medija nedavno je navodno prekinula kontakt s ocem. No čini se da su nesuglasice sada iza njih. Đina je ovih dana doputovala u Beograd, a na društvenim mrežama podijelila je fotografije iz noćnog izlaska. Na jednoj od njih pozirala je na terasi luksuzne vile na beogradskom Senjaku, koja je u vlasništvu njezina oca. Mnogi su upravo taj detalj protumačili kao znak da su otac i kći ponovno u dobrim odnosima, što je razveselilo njihove bližnje i obožavatelje, piše Kurir.