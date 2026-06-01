Haris Džinović se pomirio s najvažnijom ženom u svom životu? Objavljena je šok fotografija

Obiteljski odnosi u obitelji pjevača Harisa Džinovića (74) posljednjih su mjeseci često bili tema, posebice nakon što je glazbenik javno progovorio o odnosu sa svojom kćeri Đinom (22).

Tada je dao naslutiti da među njima vlada određena distanca te da njihov odnos nije onakav kakav je nekoć bio.

Kako prenose srpski mediji, Haris je govoreći o kćeri istaknuo kako su se emocije s vremenom promijenile te da je prihvatio činjenicu da njegova djeca grade vlastite živote, nadovezavši se na činjenicu da Đina studira u Barceloni te slijedi vlastiti životni put.

Njegove riječi tada su ostavile dojam da su otac i kći prilično udaljeni, a mnogi su zaključili kako među njima više nema bliskosti kakva je nekad postojala.

Ipak, jedna nova objava na društvenim mrežama sada je potaknula sasvim drugačija nagađanja.

Naime, čini se da se Đina vratila u obiteljski dom na beogradskom Senjaku.

22-godišnjakinja je objavila video za koji njezini pratitelji vjeruju da je snimljen upravo na terasi obiteljske vile, čime je iznenadila mnoge jer je posljednjih mjeseci uglavnom dijelila sadržaj s luksuznih putovanja, jahti i izlazaka u svjetskim metropolama.

Nova snimka odmah je pokrenula pitanja o tome jesu li se odnosi između oca i kćeri u međuvremenu popravili.

Iako ni Haris ni Đina zasad nisu komentirali svoju trenutačnu situaciju, povratak u obiteljski dom mnogi vide kao pozitivan znak pomirenja. Hoće li se nagađanja pokazati točnima, pokazat će vrijeme, no čini se da su se stvari u obitelji Džinović ipak pomaknule nabolje.