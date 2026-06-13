Vladi Kalember zasvirao sa Srebrnim krilima, kraj njega stao sin: Možete li vjerovati očima?

Prva večer 18. izdanja CMC Festivala u Vodicama okupila je brojna poznata glazbena imena, a među izvođačima koji su rasplesali publiku bili su Vlado Kalember (73) i Srebrna krila. Uz legendarnog pjevača na pozornici je nastupio i njegov sin Darian (19), koji je zasvirao gitaru pred prepunom vodičkom rivom.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Darian već neko vrijeme nastupa sa Srebrnim krilima, a publika je još jednom mogla vidjeti da glazbeni talent nije zaobišao ni mlađu generaciju obitelji Kalember. Mnogi primjećuju i koliko fizički nalikuje ocu pa ga često nazivaju njegovim "klonom".

Iako se ranije nije vidio u glazbenim vodama na ozbiljnijoj razini, posljednjih godina sve se više posvećuje glazbi te nastupa uz oca. Nije tajna ni da ga zanimaju elektronička glazba i DJ-ing.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Podsjetimo, Darian je jedino dijete Vlade Kalembera i violončelistice Ane Rucner (43). Glazbeni par upoznao se 2005. godine na zabavi Željka Keruma (65), a godinu dana kasnije vjenčali su se u tajnosti. Sina su dobili iste godine, a nakon sporazumnog razvoda 2014. nastavili su zajednički brinuti o njegovu odgoju.