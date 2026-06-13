FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'KLON' /

Vladi Kalember zasvirao sa Srebrnim krilima, kraj njega stao sin: Možete li vjerovati očima?

Vladi Kalember zasvirao sa Srebrnim krilima, kraj njega stao sin: Možete li vjerovati očima?
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Darian Kalember nastupio je s ocem, a mnogi su komentirali njihovu nevjerojatnu fizičku sličnost

13.6.2026.
13:37
Hot.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Prva večer 18. izdanja CMC Festivala u Vodicama okupila je brojna poznata glazbena imena, a među izvođačima koji su rasplesali publiku bili su Vlado Kalember (73) i Srebrna krila. Uz legendarnog pjevača na pozornici je nastupio i njegov sin Darian (19), koji je zasvirao gitaru pred prepunom vodičkom rivom.

Vladi Kalember zasvirao sa Srebrnim krilima, kraj njega stao sin: Možete li vjerovati očima?
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Darian već neko vrijeme nastupa sa Srebrnim krilima, a publika je još jednom mogla vidjeti da glazbeni talent nije zaobišao ni mlađu generaciju obitelji Kalember. Mnogi primjećuju i koliko fizički nalikuje ocu pa ga često nazivaju njegovim "klonom".

Iako se ranije nije vidio u glazbenim vodama na ozbiljnijoj razini, posljednjih godina sve se više posvećuje glazbi te nastupa uz oca. Nije tajna ni da ga zanimaju elektronička glazba i DJ-ing.

Vladi Kalember zasvirao sa Srebrnim krilima, kraj njega stao sin: Možete li vjerovati očima?
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Podsjetimo, Darian je jedino dijete Vlade Kalembera i violončelistice Ane Rucner (43). Glazbeni par upoznao se 2005. godine na zabavi Željka Keruma (65), a godinu dana kasnije vjenčali su se u tajnosti. Sina su dobili iste godine, a nakon sporazumnog razvoda 2014. nastavili su zajednički brinuti o njegovu odgoju. 

Vlado KalemberAna RucnerAna Rucner I Vlado Kalember
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike