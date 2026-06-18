Lidija Bačić objavila novu pjesmu i videospot u kojem je glavni lik 'Gospodin Savršeni'

Popularna pjevačica Lidija Bačić Lille (40) označila je početak, kako i sama kaže, "nove ere" u svojoj karijeri objavom nove pjesme i spota "Haljina". Na svom Instagram profilu podijelila je isječak iz spota koji je odmah izazvao lavinu pozitivnih reakcija, a pjevačica je uz video citirala i stihove koji daju naslutiti emotivnu dubinu pjesme: "Na moje jastuke padni k'o sa neba, dođi na kratko bar, taman to mi treba..."

Pjesma "Haljina" premijerno je izvedena na 18. CMC Festivalu u Vodicama, gdje je Lidija redovita gošća već cijelo desetljeće. Riječ je o moćnoj baladi za koju glazbu potpisuje Amir Kazić Leo, tekst Fayo, a aranžman Toni Ćosić. Sama pjevačica otkrila je kako se "zaljubila u tekst pjesme" te ju je opisala kao posvetu "svim curama koje pate za onim jednim". Pjesma govori o ljubavnim dilemama i iščekivanju muškarca koji se ne veže, situaciji s kojom su se, vjeruje Lidija, mnoge žene susrele.

Upravo o tom projektu, Lidija Bačić govorila je u nedavnom intervjuu za Net.hr.

"Sjećam se kad mi je moj producent Fayo poslao taj tekst, ja sam vrisnula. Rekla sam: "To je to". Svaka žena uvijek pati za tim nekim frajerom. U životu svake žene uvijek se nađe taj jedan frajer kojega ne može preboljeti. On nju zeza i sve, ali ona želi biti s njim. Na kraju je zaključak da što te više netko veza, to više patiš za tom osobom. Mislim da smo sve mi žene imale bar jednog takvog frajera u životu. U ovoj se pjesmi opisuje taj osjećaj. Kao voliš ga, a mrziš ga. Želiš ga, a ne želiš ga. Šalješ mu poruke, ne šalješ, brišeš. Uglavnom, opisuje taj jedan kompleksan odnos muškarca i žene koji zapravo ne želimo nijednoj. Želimo da svaka bude sretna, zaljubljena i voljena, bez ovih patnji i igrica.", rekla je tom prilikom.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali novi zvuk i spot. "Nestvarno moćna žena Lile, bezvremenska ljepotica svjetskog glasa, prekrasna pjesma i prelijep spot", jedan je od komentara ispod objave, dok su drugi kratko poručili: "Obožavanje ove pjesme".

Poznato lice u glavnoj muškoj ulozi

Veliku pozornost u spotu, koji je režirao Dario Lepoglavec, privukao je i glavni glumac. Ulogu muškarca u središtu Lidijine priče odigrao je istaknuti srpski glumac i model Miloš Mićović, kojeg se domaća publika sjeća iz popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni".

Pjevačica je jučer, na dan utakmice Vatrenih i Engleske na SP-u, iznenadila i navijačkom pjesmom "Jedna je zastava". Ova dva potpuno različita projekta u tako kratkom roku potvrđuju njezinu svestranost i najavljuju uzbudljivo glazbeno razdoblje za jednu od najpopularnijih hrvatskih pjevačica.