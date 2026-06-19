Nika Antolos obratila se zagrebačkim policajcima pa progovorila o nezgodi: 'Za mizerne plaće...'

Pjevačica Nika Antolos (36), članica popularne grupe Feminnem, često s pratiteljima dijeli detalje iz privatnog života no njezina posljednja objava posebno je iznenadila fanove. Ispod serije fotografija koje naizgled prikazuju samo glamurozan izgled, pjevačica je zapravo ispričala priču o nedavnoj nezgodi i uputila javnu poruku zahvale zagrebačkim policajcima.

''Nebo, more... Ljubav je sigurno plave boje… P.S. Kad smo kod plave, hvala divnim policajcima iz Petrove što su mi pomogli riješiti nezgodan problem neki dan. Koga zovemo kad je frka - one koji za mizernu plaću često riskiraju život... Znam da ne znači puno, ali veliko vam hvala'', napisala je Nika.

Inače, Nika je poznata i po tome što otvoreno na društvenim mrežama priča o brojnim temama. Pjevačica godinama javno i hrabro govori o svojoj borbi s multiplom sklerozom, često naglašavajući kako joj je vjera dala snagu da prebrodi najteže trenutke i godinama, kako kaže, živi bez simptoma bolesti.

"Svaka patnja ima smisao, ne odmah, ali jednom ga uvidiš. Znala sam da ću ozdraviti, samo nisam znala kako", napisala je Nika u jednoj od svojih prijašnjih objava u kojoj se prisjetila da je prošlo nekoliko godina otkako joj je zdravstveno puno bolje.