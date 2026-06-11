Srpska pjevačica u dugovima: Isplatila osobna primanja od oko 145.000 eura pa završila u minusu

Pjevačica Milica Todorović (35) posljednjih se mjeseci povukla iz javnosti nakon što je postala majka, a tek se nedavno ponovno vratila nastupima. Iako je javnost prvenstveno poznaje po glazbenoj karijeri, Milica već godinama uspješno vodi i vlastiti poslovni projekt, piše Kurir.

Prema dostupnim financijskim podacima, njezina je tvrtka tijekom prošle godine ostvarila prihod od oko 120.000 eura. Istovremeno, rashodi su premašili 111.000 eura dok si je na ime osobnih primanja isplatila gotovo 145.000 eura. Zbog toga je poslovnu 2025. godinu zaključila s gubitkom od oko 139.000 eura, navodi izvor.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Podsjetimo, pjevačica se našla u središtu medijske pozornosti nakon što su se pojavile informacije da je dijete dobila s muškarcem koji je u to vrijeme bio u braku. Nakon brojnih napisa u medijima, Milica se oglasila emotivnom porukom.

„Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele i od te istine ne bježim. Međutim, ono što se danas govori o meni nisu činjenice, nego pretpostavke, priče i tuđa tumačenja. Iza svega toga stoji žena koja se upravo porodila i koja sve to mora nositi na svojim leđima“, poručila je tada.

Dodala je kako će jednog dana javno govoriti o svemu što se dogodilo, ali tek kada bude spremna.

„Razumijem da postoje snažne emocije i razumijem tuđu bol, ali boli i mene kada se o meni govori bez odgovornosti i kada se iznose neistine. Kada se moj život svodi na naslove, a zaboravlja da sam prije svega čovjek, žena i majka. Moja svakodnevica danas nisu priče i nagađanja, nego borba da budem dovoljno snažna za svoje dijete“, istaknula je za Kurir.