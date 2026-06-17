Lidija Bačić objavila novu navijačku himnu i videospotom dirnula obožavatelje

U trenutku kada cijela Hrvatska diše kao jedno, iščekujući prvi nastup "Vatrenih" na Svjetskom prvenstvu 2026., pjevačica Lidija Bačić (40), poznata i kao Lille, poklonila je navijačima ono što im je najviše trebalo - novu, moćnu navijačku himnu. Točno na dan utakmice protiv Engleske, na svom je Instagram profilu objavila pjesmu "Jedna je zastava", popraćenu emotivnim videospotom koji slavi hrvatski ponos, zajedništvo i nogometnu strast. Objava je u kratkom roku izazvala lavinu oduševljenih reakcija.

Nije slučajnost što je pjesma objavljena upravo danas. Dok se momčad kapetana Luke Modrića priprema za prvi veliki ispit u Dallasu protiv Engleske, Lidija je lansirala glazbenu podršku s tribina. U objavi je podijelila i snažne stihove koji sažimaju duh pjesme: "...Za narod svoj kad se bori i kada stadion gori, jedan uz drugog k'o braća, Hrvatska je najjača!".

Videospot koji prati pjesmu, a koji je režirao Tibor Kreč TDKM, prava je vizualna posveta hrvatskom nogometu i njegovim navijačima. Brzi kadrovi izmjenjuju Lidiju u majici s natpisom "Croatia" kako pjeva s bakljom u ruci, s antologijskim potezima i golovima "Vatrenih" te prizorima euforične mase navijača. More crveno-bijelih kvadratića, prepoznatljive šahovnice koja je simbol hrvatskog identiteta, dim upaljenih baklji i zastave koje se vijore stvaraju atmosferu s kojom se svaki hrvatski navijač može poistovjetiti. Kako bi poruka zajedništva bila još snažnija, u pjesmi, za koju glazbu i tekst potpisuju Fayo i A. K. Leo, a aranžman Toni Ćosić, gostuje i dječji zbor "Kikići".

'Suze si mi na oči natjerala'

Da je Lidija pogodila ravno u srce navijača, najbolje svjedoče komentari ispod njezine objave. Emocije su bile na vrhuncu, a poruke podrške stizale su sa svih strana. "Prekrasna je pjesma", "Bravo Lile", samo su neke od reakcija, no mnoge je objava dirnula na dubljoj razini. "Suze na oči mi natjerala", iskreno je napisao jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Bravo, tko te ne bi volio... Kao naša zemlja, lijepa, posebna i najdraža".

Stihovi poput "Jedna je zastava, jedna domovina, u mojim venama i uspomenama" očito su rezonirali s publikom, budeći snažan osjećaj domoljublja uoči natjecanja na kojem Hrvatska brani visoku reputaciju nakon osvojenog srebra 2018. i bronce 2022. godine. Pjesma je tako postala neslužbena himna za početak novog pohoda na svjetski vrh.