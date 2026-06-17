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'Vatreni, sretno' /

Poznati reper iz susjedstva izrazio podršku Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu

Poznati reper iz susjedstva izrazio podršku Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu
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Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Večeras se, u 22 sata, održava dugo iščekivana utakmica Hrvatske i Engleske

17.6.2026.
18:08
Hot.hr
Antonio Ahel/PIXSELL
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Poznati bosanskohercegovački reper Jasmin Fazlić (39), poznatiji kao Jala Brat, na svoju je Instagram priču objavio fotografiju hrvatske nogometne reprezentacije s popisom svih igrača koji igraju na Svjetskom prvenstvu 2026. 

Budući da se večeras u 22 sata održava dugo iščekivana utakmica Hrvatske i Engleske, Jala Brat iskoristio je priliku da javno poželi sreću hrvatskim nogometašima. 

Poznati reper iz susjedstva izrazio podršku Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu
Foto: Instagram Story Screenshot/@jalabrat

"Vatreni, sretno", napisao je uz fotografiju, dodavši dva emotikona srca, crveno i bijelo. 

Podsjetimo, Jala Brat je svoju solo karijeru započeo još 2000., a od 2012. surađuje s reperom Amarom Hodžićem (36), poznatijim kao Buba Corelli. Od tada su izbacili čak 10 albuma, a spotovi na YouTubeu broje i preko 100 milijuna pregleda. Nastupaju po cijelom Balkanu, pa ih se tako često može vidjeti u hrvatskim klubovima i na festivalima.

Jala BratBuba CorelliUtakmicaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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