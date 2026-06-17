Poznati reper iz susjedstva izrazio podršku Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu

Poznati bosanskohercegovački reper Jasmin Fazlić (39), poznatiji kao Jala Brat, na svoju je Instagram priču objavio fotografiju hrvatske nogometne reprezentacije s popisom svih igrača koji igraju na Svjetskom prvenstvu 2026.

Budući da se večeras u 22 sata održava dugo iščekivana utakmica Hrvatske i Engleske, Jala Brat iskoristio je priliku da javno poželi sreću hrvatskim nogometašima.

Foto: Instagram Story Screenshot/@jalabrat

"Vatreni, sretno", napisao je uz fotografiju, dodavši dva emotikona srca, crveno i bijelo.

Podsjetimo, Jala Brat je svoju solo karijeru započeo još 2000., a od 2012. surađuje s reperom Amarom Hodžićem (36), poznatijim kao Buba Corelli. Od tada su izbacili čak 10 albuma, a spotovi na YouTubeu broje i preko 100 milijuna pregleda. Nastupaju po cijelom Balkanu, pa ih se tako često može vidjeti u hrvatskim klubovima i na festivalima.