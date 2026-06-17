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Uz novi singl 'Party' Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije

Uz novi singl 'Party' Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije
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Foto: Matea Smolčić Senčar

'Party', četvrti singl Josipa Bačića, donosi svježi glazbeni zaokret

17.6.2026.
15:42
Hot.hr
Matea Smolčić Senčar
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Dok se odbrojavaju posljednji dani do kalendarskog početka ljeta, mladi domaći glazbenik Josip Bačić publici predstavlja „Party“ – svoj četvrti singl i dosad najodvažniji iskorak prema energičnijem glazbenom izričaju. Modernijeg zvuka i zaraznog ritma, 'Party' označava svojevrstan pomak u odnosu na njegove prethodne pjesme, pritom zadržavajući prepoznatljivu iskrenost i emociju.

Iza naizgled jednostavne ljetne priče krije se poruka s kojom će se mnogi lako poistovjetiti. U vremenu kada se svakodnevno planira, analizira i brine o svemu što nas okružuje, 'Party' podsjeća na važnost trenutaka u kojima se može opustiti, ugasiti buku u glavi i jednostavno uživati u životu.

Glazbu i tekst pjesme potpisuju Anja Grabovac i Jan Jakovljev, dok su za modernu produkciju zaslužni Franko Štrbac i Borna Ledić, koji su pjesmi dali suvremen zvuk i ljetnu atmosferu.

Uz novi singl 'Party' Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije
Foto: Matea Smolčić Senčar

„Pjesma ‘Party’ nosi jednu jednostavnu, ali važnu poruku – da ponekad trebamo ugasiti sve ono što nam se vrti po glavi i prestati previše razmišljati o svemu. Ova pjesma podsjeća koliko je važno prepustiti se trenutku i uživati u svim onim malim stvarima koje život čine posebnim“, kaže Josip.

Uz singl je objavljen i videospot koji potpisuje Dorian Domiter, dok je za koreografiju zaslužan Diego Siqueira. Dinamični kadrovi, ples i spontana atmosfera savršeno prate energiju pjesme, a dodatnu toplinu cijeloj priči daju i Josipovi prijatelji koji se pojavljuju u spotu.

Uz novi singl 'Party' Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije
Foto: Matea Smolčić Senčar

Posebnu povezanost s pjesmom Josip je osjetio već pri prvom slušanju, a kroz cijeli proces njezina nastanka aktivno je sudjelovao u razvoju ideja i kreativnom oblikovanju završne verzije. Zajedničkim snagama autora, producenata i Josipa nastala je pjesma koja dočarava osjećaj ljeta, slobode i bezbrižnosti.

„Već pri prvom slušanju osjetio sam da pjesma ima posebnu energiju i odmah sam se pronašao u njoj. Volio bih da se uz ‘Party’ stvaraju uspomene i da jednog dana nekoga podsjeti na jedno lijepo ljeto, drage ljude i sretne trenutke“, poručuje.

S pjesmom 'Party' Josip Bačić otvara novo poglavlje svoje karijere te publici donosi pjesmu stvorenu za ljetne dane, ples, druženja i trenutke koji se pamte dugo nakon što glazba utihne.

Nova Pjesma
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