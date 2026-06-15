Emina Jahović pokazala sina i proslavila njegov uspjeh: 'Dala sam ti korijene i krila da letiš'

Srpska pjevačica Emina Jahović (44) podijelila je s pratiteljima poseban obiteljski trenutak - maturu svog starijeg sina Jamana (17). Ponosna mama na Instagramu je objavila niz fotografija sa slavlja te emotivnom porukom obilježila važan dan u životu svog sina, koji je završio srednju školu.

Na fotografijama se mogu vidjeti Jaman, njegov mlađi brat Javuz (14), kao i članovi obitelji koji su zajedno proslavili veliki uspjeh. Emina nije skidala osmijeh s lica, a posebnu pažnju privukla je poruka koju je uputila svom sinu.

"Dala sam ti korijene kojima se možeš vratiti i krila da letiš. Danas te gledam kako si poletio", napisala je pjevačica uz objavljene fotografije.

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije pratitelja, a među prvima su joj čestitale kolegice i prijateljice. Pjevačica Tijana Dapčević poručila joj je: "Bravo majko", dok je voditeljica Jovana Jeremić kratko napisala: "Čestitam, majko!".

Obitelj ostala na prvom mjestu

Podsjetimo, Emina Jahović i turski pjevač Mustafa Sandal (56) vjenčali su se 2008. godine, a u braku su dobili dvojicu sinova, Jamana i Javuza. Nakon deset godina braka par se razveo, no ostali su u korektnim odnosima te više puta pokazali da su im djeca na prvom mjestu. Mustafa se nedugo nakon razvoda oženio 2022. godine svojom odabranicom Melis Sütşurup (37), koja je od njega mlađa dvadeset godina. Par je sudbonosno "da" izgovorio na romantičnoj ceremoniji u Rimu.