FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PONOSNA MAJKA /

Emina Jahović pokazala sina i proslavila njegov uspjeh: 'Dala sam ti korijene i krila da letiš'

Emina Jahović pokazala sina i proslavila njegov uspjeh: 'Dala sam ti korijene i krila da letiš'
×
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Sin Emine Jahović završio je srednju školu, a ponosna mama nije skrivala emocije

15.6.2026.
9:10
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Srpska pjevačica Emina Jahović (44) podijelila je s pratiteljima poseban obiteljski trenutak - maturu svog starijeg sina Jamana (17). Ponosna mama na Instagramu je objavila niz fotografija sa slavlja te emotivnom porukom obilježila važan dan u životu svog sina, koji je završio srednju školu.

Na fotografijama se mogu vidjeti Jaman, njegov mlađi brat Javuz (14), kao i članovi obitelji koji su zajedno proslavili veliki uspjeh. Emina nije skidala osmijeh s lica, a posebnu pažnju privukla je poruka koju je uputila svom sinu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Emina Jahovic (@yaemina)

"Dala sam ti korijene kojima se možeš vratiti i krila da letiš. Danas te gledam kako si poletio", napisala je pjevačica uz objavljene fotografije.

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije pratitelja, a među prvima su joj čestitale kolegice i prijateljice. Pjevačica Tijana Dapčević poručila joj je: "Bravo majko", dok je voditeljica Jovana Jeremić kratko napisala: "Čestitam, majko!".

Obitelj ostala na prvom mjestu

Podsjetimo, Emina Jahović i turski pjevač Mustafa Sandal (56) vjenčali su se 2008. godine, a u braku su dobili dvojicu sinova, Jamana i Javuza. Nakon deset godina braka par se razveo, no ostali su u korektnim odnosima te više puta pokazali da su im djeca na prvom mjestu. Mustafa se nedugo nakon razvoda oženio 2022. godine svojom odabranicom Melis Sütşurup (37), koja je od njega mlađa dvadeset godina. Par je sudbonosno "da" izgovorio na romantičnoj ceremoniji u Rimu. 

Emina JahovićMaturaSin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike