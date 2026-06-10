Tijelo bivšeg zaručnika Megan Fox gotovo je otkazalo: Progovorio o ekstremnoj transformaciji

Američki glazbenik, poznat kao Machine Gun Kelly (36), nedavno je progovorio o zastrašujućem iskustvu koje je pratio njegovu drastičnu tjelesnu transformaciju. Prekrivanje većine torza i ruku gustom crnom tintom, proces poznat kao "blackout" tetovaža, dovelo ga je do ruba fizičke izdržljivosti i uzrokovalo ozbiljne zdravstvene probleme.

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Projekt od dvije godine sabijen u dva mjeseca

Colson Baker, kako glasi pravo ime repera i rokera, početkom 2024. godine šokirao je javnost novim izgledom. Većina njegovih prepoznatljivih, šarenih tetovaža nestala je ispod sloja crne tinte, stvarajući vizualni identitet koji je on nazvao "dark mode". Odluka je, kako kaže, bila jednako duhovne koliko i estetske prirode.

"Na isti način na koji sam ponovno izumio svoj zvuk, želio sam ponovno izumiti i svoje tijelo", objasnio je u intervjuu za Billboard Canada.

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Međutim, njegova nestrpljivost da što prije vidi konačni rezultat pokazala se iznimno opasnom. Cijenjena tattoo umjetnica ROXX, koja stoji iza projekta, procijenila je da će za sigurno dovršavanje ovako opsežnog rada biti potrebne otprilike dvije godine. To bi omogućilo tijelu da se postupno oporavlja između sesija. MGK nije htio čekati.

"Upozorila me da će to biti gotovo nemoguće, čak i s aspekta tolerancije na bol", prisjetio se glazbenik. "Rekao sam joj: 'Da, imamo dva mjeseca'". Umjesto preporučenih pauza za zacjeljivanje, stvorio je vlastitu rutinu: svakodnevni odlasci u studio umjetnice u Los Angelesu, gdje bi satima podnosio bolne ubode igle.

'Koža mi je požutjela'

Tijelo je ubrzo počelo slati alarme da je takav tempo neodrživ. Imunološki sustav bio je pod golemim stresom, boreći se s ogromnom količinom tinte koja je u kratkom roku unesena u kožu. Posljedice su bile teške i zabrinjavajuće.

"Nakon prvog tjedna, pogodili smo limfne čvorove oko mojih pazuha i ramena, i jako sam se razbolio", otkrio je MGK. "Koža mi je počela žutjeti. Nisam mogao spavati. Prestao sam moći pomicati određene dijelove gornjeg dijela tijela."

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Duhovna preobrazba iza fizičke boli

Unatoč strašnom fizičkom iskušenju, MGK tvrdi da je odluka o prekrivanju starih tetovaža bila nužna za njegov mentalni i umjetnički preporod. Gledajući se u ogledalo, više nije prepoznavao osobu čija je koža bila prekrivena podsjetnicima na faze života kojih se nije želio sjećati. Postavio si je ključno pitanje: "Tko sam ja, dovraga?".

"Vidio sam smrt i drogu u svim tim uzorcima koje sam doslovno ispisivao po svom tijelu", rekao je. "Bilo je sretnih tetovaža, tužnih tetovaža, svetih i paklenih tetovaža. Bilo je to kao da moja bipolarnost vrišti s moje kože."

"Blackout" tetovaža za njega je predstavljala radikalan rez, način da se doslovno pokrije prošlost i stvori čisto platno za novo poglavlje. Cijelo iskušenje, fizičku bol i zdravstvenu krizu, doživio je kao metaforičku prepreku koju je morao svladati.