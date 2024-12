Pio njenu krv u ritualne svrhe, a sada se dopisuje s drugim ženama: Megan Fox ostavila zaručnika

Popularna glumica Megan Fox (38) prekinula je sa zaručnikom Machine Gun Kellyjem (34) nakon što je pronašla poruke s drugim ženama na njegovom mobitelu, rekao je izvor za Page Six. S obzirom na to da je glumica trudna s reperom, vijest o prekidu uistinu je šokirala javnost.

"Kada su otišli na odmor za Dan zahvalnosti, Megan je postala sumnjičava i odlučila pretražiti njegov mobitel", rekao je izvor. Zvijezda "Transformersa" oduvijek je imala manjak povjerenja u glazbenika zbog njegove burne prošlosti. Njihova veza je nerijetko bila na "klimavim nogama", no glumica je uspjela prijeći preko mnogih stvari. Megan se veselila stvoriti obitelj s Kellyjem, no odustala je od te ideje nakon što je vidjela njegove poruke s drugim ženama.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, poznati reper i jedna od najljepših glumica u vezi su od 2020. godine, a dvije godine kasnije pale su i zaruke. Nedavno su počele kružiti glasine o njihovom prekidu jer je Megan izbrisala sve njihove zajedničke fotografije na Instagramu te zapratila Eminema s kojim je njen partner već dulje vrijeme u sukobu. Ipak, objavom vijesti o trudnoći, par je demantirao razna šuškanja o krahu njihove ljubavi.

Slavan par mnogi su deklarirali kao bizarne ljubavnike. Naime, Megan je jednom prilikom otkrila kako konzumiraju krv jedno drugog u ritualne svrhe.

Prije samo nekoliko dana, Megan je odala počast svom dragom dan nakon dodjele Grammyja, na kojoj je bio nominiran za nagradu za najbolji rock album za svoj album Mainstream Sellout, no čini se da je nešto pošlo po zlu.

"Prolijemo nekoliko kapi krvi i to popijemo. No, on je mnogo nesmotreniji, doista je spreman razbijenim staklom razrezati prsa i reći: 'Uzmi mi dušu'", objasnila je Megan.

"Čitam tarot karte i bavim se astrologijom, radim sve te metafizičke prakse i meditacije. Izvodim rituale na mladi i pun Mjesec, sve to. I tako, kad ja to radim, to koristimo s razlogom", dodala je. Također, Kelly je znao nositi ogrlicu s Meganinom krvi oko vrata, a prije su to prakticirali Angelina Jolie i Billy Bob Thornton.

