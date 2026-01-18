Od očaja Duvnjaka do naguravanja na terenu: Ovo je TOP 5 trenutaka utakmice Hrvatska - Gruzija

Hrvatska je uz puno muke otvorila Europsko prvenstvo pobjedom nad Gruzijom (32-29). Naši su reprezentativci tokom većine utakmice "bili u minusu", a mir smo dobili tek krajem oba poluvremena kada smo preuzimali vodstvo. Mi vam donosim pet trenutaka s utakmice koji su izazvali najviše uzbuđenja, drame i frustracija.

5. Olakšanje

Za početak - kraj. Peti najbolji potez s utakmice bio je pogodaka Tina Lučina koji je hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji donio pogodak za 30-28 i pobjedu na otvaranju europskog prvenstva. Tada je Luka Cindrić dao loptu Lučinu, a naš se bek probio kroz gruzijsku obranu i pod prekršajem postigao pogodak zbog kojega smo svi napokon mogli odahnuti.

4. Mudri potez

Da će drugo poluvrijeme također biti gusto znali smo već na samom početku. Gruzijcu su jednu loptu poslali u mrtvi kut, a Khazein Rustamov sjajno nadmudruje našeg vratara i umjesto na šut ide na asistenciju koju Zagrebov Giorgi Tskhovrebadze bez problema šalje u praznu mrežu.

3. Očaj kapetana

Kada je odlučio doći pogledati Hrvatsku, naš "vječni kapetan" nije ni u najluđim snovima mislio da će se na tribini znojiti više nego na terenu, a upravo je to bio slučaj. U tijeku 19. minute prilikom vodstva Gruzije 6-11 Dule je od muke gledao oko sebe kao da kaže "što je meni ovo trebalo".

2. Početak muka

Sjajan je bio i potez iz samog početka utakmice. Tada je Tskhovrebadze samo prebacio cijelu našu obranu i loptu dao Nikolozu Kalandadzeu koji se našao sam pred Dominikom Kuzmanovićem i izjednačio, čime je započeo naše muke.

1. Trenutak frustracije

Koliko bi pobjeda značila obje ekipe i koliko je utakmica bila frustrirajuća vidjelo se u krajem 53. minute kada je umalo došlo do tučnjave. Hrvatska je imala napad za +2 s igračem više, no Gruzijci su jednim grubljim startom uspjeli isprovocirati reakciju naših reprezentativca. Sudci su procijenili da su tu naši pretjerali u naguravanju i dali Zvonimiru Srni dvije minute.

To bi bilo to od naših poteza za pamćenje iz utakmice s Gruzijom. Jesu li naši reprezentativci štogod naučili saznati ćemo već sutra kada Hrvatska igra protiv Nizozemska. Ta se utakmica igra od 18.00.

