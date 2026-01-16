Ivan Vitasović otkrio strategiju uoči FNC 27 spektakla: 'Ne želim se trošiti previše'

Hrvatski MMA borac Ivan Vitasović sprema se za jedan od najvažnijih mečeva u svojoj karijeri na nadolazećem FNC 27 događaju u Münchenu.

Fokusiran i pun poštovanja

Vitasović djeluje iznimno smireno i sabrano dok govori o svom protivniku. Posebno je istaknuo činjenicu da njegov suparnik nije doživio poraz punih osam godina, što je podatak vrijedan svakog poštovanja. "To je respekt, respekt", naglasio je Vitasović, pokazujući sportsku veličinu. Ipak, unatoč uvažavanju protivnika, hrvatski borac zrači samopouzdanjem te vjeruje kako upravo on ima ono što je potrebno da prekine taj impresivni niz.

Ono što je privuklo najviše pažnje jest njegov pristup psihološkoj pripremi. Na pitanje o atmosferi i uzbuđenju koje raste uoči meča u velikoj dvorani, Vitasović je dao jasan odgovor: "Ne želim se trošiti previše prije meča." Objasnio je kako ima uhodanu rutinu te da si dopušta da ga adrenalin i euforija ponesu tek nekoliko dana prije same borbe. Takav strateški pristup, gdje čuva mentalnu i emocionalnu energiju isključivo za kavez, pokazuje zrelost i iskustvo borca koji zna da se najveće bitke vode prvo u glavi.

Osim nadolazećeg spektakla u Njemačkoj, FNC je za prvu polovicu 2026. godine najavio i događaje u Slavonskom Brodu, Ljubljani i Zadru, što potvrđuje rastuću popularnost ovog sporta i organizacije. Uz FNC, VOYO je početkom godine postao nezaobilazna adresa za sve sportske fanove, prenoseći i Europsko prvenstvo u rukometu te Europsko prvenstvo u futsalu. Time se VOYO, uz bogat filmski i serijski program, pozicionira i kao važan igrač na tržištu sportskih prijenosa.

