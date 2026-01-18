Autsajderi više nisu autsajderi: Hrvatska pobjedom osjetila modernu stvarnost rukometa

Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na ovogodišnjem Euru, slavivši 32-29 protiv reprezentacije Gruzije. Utakmica koja na papiru izgleda lakše nego što je to zapravo bilo.

U švedskom Malmöu gledali smo gotovo golijadu, no razmišljati o svemu kao o jednostavnom susretu bilo bi pogrešno u mnogo aspekata. Upravo se tu otvara pitanje zašto Gruzija nije bila tek ekvivalentan protivnik, već momčad koja je jasno pokazala što danas znači slikovita rukometna predstava i zašto nas ovakve utakmice mogu obilježiti.

Tijekom susreta često se moglo čuti pitanje ponavlja li se Argentina 2003. godine, odnosno znači li lošiji ulazak u turnir na kraju i njegov uspješan završetak. Ovaj put ta se sekvenca ipak nije u potpunosti ostvarila jer je Hrvatska na kraju pobijedila. Iako je svojevrsni „cirkus kolorado“ potrajao sve do predzadnjih minuta, ovakav aspekt sve je češći u svjetskom rukometu. Klasični autsajderi prestaju biti autsajderi, rukomet postupno dobiva globalnu dimenziju i ovakvi susreti postajat će sve učestaliji. Momčadi se podižu, ali pritom ne smijemo zanemariti ni problematiku hrvatske igre.

Jedna od vidljivih činjenica ove reprezentacije jest činjenica da je „voda u ušima“ bila prisutna već od prvih minuta. U ranijim generacijama takvi bi nas trenuci znali iscrpiti i nakon lošeg početka povratak bi bio iznimno težak. Sada smo, gledajući tijek prvog poluvremena, vidjeli da i u razdobljima kada ulazimo u seriju od šest minuta bez postignutog pogotka napadački krešendo znao odgovoriti i u konačnici nas vratiti u završnici prvog dijela. Takve sekvence i dalje su prisutne, ali ne uzimaju previše maha.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gruzijski suparnik pokazao je aspekte koji su jasno istaknuli što moramo popravljati u nastavku prvenstva. Na individualnoj razini Cindrić, Martinović i Srna izgledali su dobro i pogađali onda kada je bilo potrebno. U sljedećim susretima sigurno ćemo vidjeti elemente kojih sada nije bilo u tolikoj mjeri, a to je nošenje vratarske pozicije. Slab postotak obrana nešto je što bi za nastavak prvenstva trebalo ostaviti iza sebe. No, kako se u žargonu kaže, prvi se mačići u vodu bacaju. Kako protivnici u daljnjem tijeku natjecanja na papiru postaju sve jači, s razlogom možemo očekivati i rast forme naših vratara, jer ovakve utakmice jednostavno moraju postojati.

Kako je tijekao susret dovoljno govori i činjenica kako je legendarni kapetan Domagoj Duvnjak sve proživljavao s tribina i njegov izraz lica tijekom utakmice je sve pokazao. Iako je u svom osobnom automobilu prevalio četverosatni put do Malmöa, teško je očekivao ovakav rasplet. U tom kontekstu vrijedi citirati legendarnog Mirka Alilovića i reći da smo mi adrenalinski ovisnici. Takve stvari nisu viđene samo u rukometu, već kroz gotovo svaki hrvatski sport, koji često prolazi kroz dvije krajnosti — od početnog očaja do konačnog zadovoljstva.

Na kraju, ipak smo svjetski viceprvaci. Istina, neke su se stvari promijenile, ali mentalitet reprezentacije ostaje prepoznatljiv, posebno kroz povratke i protiv najzahtjevnijih protivnika. Vidjeli smo niz primjera na ovom prvenstvu: Francuska je na otvaranju bila u egalu s Ukrajinom, Švedska i Nizozemska rješavale su se tek u završnici, Srbija je iznenadila Njemačku. Šokovi su danas normalna pojava.

Važno je da ovakav aspekt prvenstva prolazimo u ovoj fazi. Nije bilo bajno, ali ovo nije bila ni Argentina 2003., ni Japan na Olimpijskim igrama, niti neka treća trauma. Ovakve utakmice nisu za ponos, ali jasno pokazuju sliku i priliku, osobito kada nije sve idealno. Ostaje nada da se pogreške neće preliti na sutrašnji susret protiv Nizozemske, već da ćemo iz njih izvući maksimum. Iako je Nizozemska na papiru jača reprezentacija od Gruzije, svaki segment gruzijskog napada bit će temeljito analiziran. Dagur je bio na svjetskom vrhu s Nijemcima, naši reprezentativci znaju što ih čeka.

Na nama je da ne upiremo prstom i da ne proglašavamo stvari nepopravljivima. Izgledalo je loše i kolektivna slika igre nije bila na razini, ali ako čašu gledamo napola punu, možemo zaključiti da je ovaj susret vrijedan kolektivnog zapažanja i nastojanja da će biti bolje. Standard postoji, jučer smo bili ispod njega, a odgovor na pitanje hoćemo li protiv Nizozemske ići više dobit ćemo vrlo brzo.

POGLEDAJTE VIDEO: Cindrić iznio niz kritika: 'Što prije zaboraviti? Ne slažem se, ovo treba osvijestiti'