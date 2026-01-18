Bilo je gusto, ali odabrali ste: Telemach potez dana je Kuzmina dvostruka obrana, prisjetite je se

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom je otvorila Europsko prvenstvo, i iako su upisana dva boda, nije to bila dobra predstava protiv Gruzije.

No vidjeli smo odlične golove, i poneke dobre obrane.

Upravo ste prve dvije obrane na prvenstvu Dominika Kuzmanovića odabrali za Telemach potez dana.

U našoj anketi skupio je 41 posto, a iza njega smjestio se sjajan cepelin Davida Mandića i Ivana Martinovića sa 31 posto te bomba Luke Lovre Klare s 28 posto.

Foto: Net.hr

Naši rukometaši sljedeću utakmicu igraju već sutra protiv Nizozemske s prijenosom na RTL-u. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 17:00, a utakmica u 18:00 sati.

