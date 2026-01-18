FREEMAIL
TELEMACH POTEZ DANA /

Bilo je gusto, ali odabrali ste: Telemach potez dana je Kuzmina dvostruka obrana, prisjetite je se

Sudjelujte u anketi i odaberite Telemach potez dana, a u nastavku možete sudjelovati u natječaju i osvojiti televizor Samsung QLED 55Q60C

18.1.2026.
7:44
Sportski.net
Mathilda Schuler/bildbyran Photo Agency/profimedia
Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom je otvorila Europsko prvenstvo, i iako su upisana dva boda, nije to bila dobra predstava protiv Gruzije.

No vidjeli smo odlične golove, i poneke dobre obrane. 

Upravo ste prve dvije obrane na prvenstvu Dominika Kuzmanovića odabrali za Telemach potez dana. 

U našoj anketi skupio je 41 posto, a iza njega smjestio se sjajan cepelin Davida Mandića i Ivana Martinovića sa 31 posto te bomba Luke Lovre Klare s 28 posto. 

Bilo je gusto, ali odabrali ste: Telemach potez dana je Kuzmina dvostruka obrana, prisjetite je se
Foto: Net.hr

Naši rukometaši sljedeću utakmicu igraju već sutra protiv Nizozemske s prijenosom na RTL-u. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 17:00, a utakmica u 18:00 sati.

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora. 

 

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!

