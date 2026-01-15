Petorka koja će obilježiti Euro: Ovo su najveće zvijezde rukometnog prvenstva
Izdvojili smo pet igrača koji za koje se očekuje da će zasjati na skandinavskim parketima i obilježiti Europsko prvenstvo u rukometu
Europsko prvenstvo u rukometu, koje se ove godine igra od 15. siječnja do 1. veljače i na kojemu sudjeluju ukupno 24 reprezentacije, među kojima je Hrvatska, ponudit će najbolje od europskog rukometa. Prvenstvo u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj obilovat će spektakularnim potezima, a sve možete gledati na RTL televiziji i platformi Voyo.
Iako na prvenstvu neće biti jako puno zvijezda koje su zaključile reprezentativnu karijeru ili su ozlijeđene, na natjecanju će sudjelovati briljantni pojedinci, čija klasa lomi utakmice i donosi medalje.
U nastavku smo izdvojili pet igrača za koje se očekuje da će zasjati u Skandinaviji i obilježiti natjecanje.
Danski čarobnjak
Mathias Gidsel (26) je najveća zvijezda Danske i čovjek kojega mnogi stručnjaci vide glavnim favoritom za ostajanje MVP titule, priznanja za najboljeg igrača turnira.
Danski desni vanjski koji igra za njemački Füchse Berlin već se nekoliko godina smatra najboljim rukometašem svijeta i, s obzirom na to da ima 26 godina, mogao bi dominirati još jako dugo. U napadu je sila kakva se rijetko viđa, a za reprezentaciju je u samo 92 nastupa zabio nevjerojatnih 555 golova. On je igrač koji je, prema mišljenju mnogih, redefinirao poziciju vanjskog igrača, unoseći u nju dotad neviđenu brzinu, eksplozivnost i nepredvidivost.
S Danskom je osvojio gotovo sve, a ono što mu nedostaje je naslov europskog prvaka i učinit će sve da uzme taj trofej na ovom Euru u svojoj domovini.
Nezaustavljiva sila
Dok Gidsela često zovu "umjetnikom" na parketu, francuski lijevi vanjski Elohim Prandi je čista sirova snaga.
Prandi nosi nadimak "Bizon" i posjeduje jedan od najrazornijih udaraca u današnjem rukometu, a njegova sposobnost da zabija iz nemogućih pozicija čini ga maksimalno nepredvidljivim i konstantnom prijetnjom.
Francuzi na Euro dolaze kao branitelji naslova i smatra se jedinom momčadi koja može ugroziti Dansku, a Prandijevi razorni udarci su im najjače oružje u pohodu na obranu zlata
Mozak njemačke reprezentacije
Dvadesetpetogodišnji Juri Knorr predvodnik je nove, pomlađene, reprezentacije Njemačke.
Srednji vanjski Aalborga preuzeo je ulogu lidera i briljantan je organizator igre. Bio je proglašen najboljim srednjim vanjskim na Euru 2024. i Olimpijskim igrama iste godine, pa su sada očekivanja od njega jako visoka.
Knorr ima veliku igračku inteligenciju, sjajan pregled igre i njegova mirnoća u svim situacijama često se pokazala kao faktor koji može prelomiti utakmicu.
Sada Knorr, okružen suigračima koji su s U21 reprezentacijom postali svjetski prvaci, ima zadatak povesti Njemačku prema medalji koju čekaju još od 2016. godine.
Islandski viking
Gísli Kristjánsson najveća je zvijezda reprezentacije Islanda. Igra za njemački Magdeburg i riječ je o jednom od najkreativnijih igrača današnjice.
Na terenu je nepredvidiv za protivnika, mijenja smjer u djeliću sekunde, njegova proigravanja i solo akcije često su nerješiva zagonetka za protivniče obrane.
On je igrač koji nosi Island i u njega se polažu najveće nade da će biti čovjek koji će svoju reprezentaciju dovesti do druge medalje u povijesti s najvećih natjecanja, prve nakon 2010. godine.
Iskustvo i klasa
Španjolci, kao i mnoge druge reprezentaciju, na ovaj Euro dolaze u pomlađenom sastavu, no jedan iskusni igrač je ostao - Alex Dujshebaev.
Desni vanjski Dujshebaev već je jako dugo jedan od najboljih igrača na svijetu na svojoj poziciji i sada je važniji za Španjolce više nego ikada.
Njegovo iskustvo, mirnoća, opasnost u napadu i nemilosrdnost u obrani bit će ključni za Furiju.
U napadu je jednako opasan kao asistent i strijelac i zadaje glavobolje svakom protivniku.
Naravno, popis zvijezda ovdje ne završava. Od švedskog maestra Jima Gottfridssona, preko hrvatskih vratarskih hobotnica Kuzmanovića i Mandića, do portugalske braće Costa, europski parketi bit će ispunjeni talentom.
