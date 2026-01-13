FREEMAIL
počinju pripreme /

Prvi potez američkog diva u Formuli 1 nosi skrivenu poruku i posebnu posvetu

Prvi potez američkog diva u Formuli 1 nosi skrivenu poruku i posebnu posvetu
Foto: Ipa Sport/abaca/abaca Press/profimedia

Privremeni dizajn bolida predstavljen je u Detroitu, u sjedištu General Motorsa, gdje ga je otkrio izvršni direktor kompanije

13.1.2026.
16:52
T.M.
Ipa Sport/abaca/abaca Press/profimedia
Ulazak Cadillaca u Formulu 1 dobio je svoju prvu vizualnu potvrdu. Američki proizvođač luksuznih automobila, koji će se od sezone 2026. natjecati kao 11. momčad na gridu, krajem siječnja će u Barceloni prvi put izvesti svoj bolid na stazu i to u posebnom, privremenom izdanju.

Riječ je o jednokratnoj testnoj livreji u crno-srebrnoj kombinaciji, osmišljenoj prvenstveno kako bi se zadržala diskrecija oko tehničkih rješenja. Takav pristup nije neuobičajen u Formuli 1, gdje momčadi uoči službenih testiranja često nastoje sakriti aerodinamičke detalje od znatiželjnih pogleda konkurencije.

Projekt predvodi iskusni Graeme Lowdon, a Cadillac Formula 1 djeluje iz baza u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Već je potvrđeno da će momčad u svojoj debitantskoj sezoni angažirati dvojicu dokazanih vozača, Valtterija Bottasa i Sergija Pereza, obojicu pobjednike utrka u Formuli 1.

Privremeni dizajn bolida predstavljen je u Detroitu, u sjedištu General Motorsa, gdje ga je otkrio izvršni direktor kompanije Mark Reuss. Na karoseriji dominira Cadillacov grb, dok su na nosu bolida diskretno ispisana imena članova tima s obje strane Atlantika, što simbolizira međunarodni karakter cijelog projekta.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ova testna livreja povezuje dizajnersku baštinu Detroita s globalnom vizijom Cadillac Formula 1 momčadi, a istovremeno nam omogućuje da zadržimo tehničke detalje izvan fokusa javnosti“, poručio je Reuss, naglasivši kako je nastup u Barceloni tek uvod u ono što slijedi.

Prava trkaća livreja za sezonu 2026. bit će otkrivena 8. veljače, i to na neuobičajen način, tijekom poluvremena Super Bowla, jednog od najgledanijih sportskih događaja na svijetu. Time Cadillac želi Formulu 1 približiti širokoj publici i jasno pokazati ambicije s kojima ulazi u ovo natjecanje.

Izvršni direktor Cadillac F1 projekta Dan Towriss istaknuo je da se radi o svjesnom odmaku od ustaljene prakse.

„Predstavljanje F1 livreje tijekom globalnog televizijskog spektakla pokazuje koliko ozbiljno pristupamo ovom projektu. Cadillac u Formulu 1 ulazi s poštovanjem prema tradiciji, ali i s pogledom usmjerenim prema budućnosti“, rekao je Towriss.

Uz glavnu vozačku postavu, Cadillac je već počeo slagati i širu strukturu momčadi. Bivši vozač Saubera Zhou Guanyu preuzet će ulogu rezervnog vozača, dok će američki talent Colton Herta nastupati u Formuli 2 kao dio dugoročnog plana razvoja.

