Razotkrili smo pozadinu skandala na rukometnom Euru s Thompsonom u središtu zbivanja

Zahuhtava se Europsko prvenstvo u rukometu, a prošli tjedan donio je nevjerojatne rasplete i podvige. Hrvatska rukometna reprezentacija je bila veliki dio toga, ali nije samo u fokusu rukomet, nego čitav sport. Dinamo, Europsko prvenstvo u futsalu, svašta se događalo. Idemo redom...Tjedan smo počeli standardno sa specijalom Ako ste propustili i Vikend retrovizorom.

Dominik Franculić u svojim rukometnim komentarima pogađao je u sridu. Nije se samo pisao o rukometu i svojim perom ubadao tamo gdje treba. Objektivno i britko.

U podcastu Net.hr-a uoči početka Europskog prvenstva u Futsalu pričao sa izbornikom hrvatske futsal reprezentacije Marinkom Mavrovićem. Pričao je i sa reprezentativcem Josipom Jurlinom, s bivšim reprezentativcem Kristijanom Grbešom, a pratio je utakmice hrvatske futsal reprezentacije kroz tekstualne lajvove.

Roko Silov odlično se ubacivao "iza obrane" sa svojim adutima što se tiče Eura u futsalu. Razgovarao je Roko s Vedranom Matoševićem, ekskluzivno s reprezentativcem Kristianom Čekolom uoči Gruzije i Patrikom Pasaričekom.

Roku Silovu u fokusu nije bio samo futsal, nego i rukomet. Mirza Džomba otkrio mu je tajne uoči utakmice Hrvatske i Nizozemske na Europskom rukometnom prvenstvu.

Dotaknuo se i sedam stvari koje smo naučili iz utakmice Hrvatska - Nizozemska, a najavio je i pobjedu Dinama protiv FCSB-a u Europa ligi ovim tekstom. Bogata povijest utakmica Dinama s rumunjskim klubovima je to sugeriralo.

Željko Kopić nam se javio iz Rumunjske i najavio ključnu Dinamovu utakmicu sa FCSB-om, otkrivši njihove mane i prednosti, a Igor Pamić je Maju Gašparcu analizirao pobjedu Dinama protiv FCSB-a.

Ivica Datković, bivši nogometni trener, bio je gost u specijalu Net.hr-a Karijera nakon karijere.

Net.hr je uvijek donosio saznanja o promjenama u sastavu Hrvatske za utakmice na Euru. Od Roka Silova, do Tonka Medvedeca i Maja Gašparca, a otkrio je prvi pozadinu nezapamćenog skandala na Europskom rukometnom prvenstvu.

Tonko Medvedec, Net.hr-ov opinion maker što se tiče Formule 1, imao je niz tekstova na temu Formule 1.

HRS je odgovorio portalu Net.hr o tome zašto EHF ne dozvoljava na prvenstvu u Malmou sviranje pjesme Thompsona i Hrvatskih ruža Ako ne znaš šta je bilo. Portal Net.hr prvi je doznao i saznao što je u stvari bilo sa pjesmom. Pritisli smo EHF i dobili odgovore koji su rasvjetlili događaj i dali sliku. Marko Perković Thompson niti pjesma nisu bili sporni, evo o čemu se zapravo radi...

EHF je samo za Net.hr potvrdio zabranu puštanja 'Ako ne znaš šta je bilo': 'To se nije smjelo ni dogoditi...'

Imali smo niz rukometnih izdanja podcasta Net.hr-a Maksanov korner s Brankom Tamšeom, rukometnim maestrom. Rukometna događanja komentirali su za Net.hr Renato Sulić, kapetan zlatne generacije hrvatskih rukometaša sa Olimpijskih igara iz Atlante 1996 Alvaro Načinović, najuspješniji rukometni izbornik ikad Lino Červar, Željko Musa je razotkrio švedsku publiku u Maksanovom korneru.

Pričali smo i s Veselinom Vujovićem, Marinom Šegom, Zlatkom Horvatom, povremenim rukometnim reprezentativcem Hrvatske Halilom Jaganjcem koji nam je rekao nešto na što se moraju ugledati i što moraju pročitati svi koji se ljute na izbornika što nisu u reprezentaciji. Najbolji hrvatski rukometaš svih vremena Patrik Ćavar iznio je svoje viđenje hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu. Filip Ivić stavio je svojim stručnim komentarom točku na i prošlog tjedna što se tiče rukometa.

Doznali smo i situaciju s Ivanom Martinovićem, pravo stanje. Prije svakih utakmica Hrvatske kratko smo razgovarali s Mirzom Džombom i Igorom Vorijem, RTL-ovim stručnim sukomenatorima u emisiji Vrijeme je za rukomet. Prvi smo donijeli s odluku EHF-a nakon skandala s pjesmom Ako ne znaš šta je bilo.

U komentaru pod naslovom - Tri ključne stvari mogu Hrvatskoj donijeti pobjedu protiv Švicarske koja ima veliku manu, detektirali smo slabosti Švicarske koje su se pokazale točnima, a izdvojili smo i pet stvari koje smo naučili iz velike pobjede Hrvatske protiv Islanda.

Kakav bi to tjedan bio bez Vehmira Džakmića i njegovih ekskluzivnih razgovora s borcima i ljudima iz FNC svijeta. Od Ivice Truščeka, Ivana Vitasovića, Luke Milidragovića itd.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori i Mirza Džomba se pribojavaju Slovenije: Evo zašto