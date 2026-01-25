FREEMAIL
RIGAŠKI SUSRET /

Hrvatska traži pobjedu protiv Gruzije: Ciljaju nove bodove na Europskom prvenstvu

Hrvatska traži pobjedu protiv Gruzije: Ciljaju nove bodove na Europskom prvenstvu
Foto: Screenshot/voyo

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska- Gruzija

25.1.2026.
11:24
Sportski.net
Screenshot/voyo
Utakmica Hrvatske i Gruzije na Europskom prvenstvu u futsalu počinje danas u 13:00 sati, a tekstualni prijenos uživo omogućit će pratiteljima svakog poteza i svakog pogotka izravno iz Rige.

Europsko prvenstvo u futsalu
25.1.2026.
13:00
0
Hrvatska
 
:
0
Gruzija
 

 

 

Najava

Nakon dramatičnog otvaranja Europskog prvenstva u futsalu u kojem su naši reprezentativaci podijelili bodove s Francuskom (2:2), večeras je na rasporedu ključna utakmica protiv Gruzije. Hrvatska futsalska reprezentacija želi iskoristiti priliku i osigurati važnu pobjedu koja bi ih približila mirnijem nastavku skupine.

Dvoboj s Gruzijom dolazi nakon što je domaćin Latvija deklasirala Gruziju 4:0 u prvom kolu, pokazujući da će protivnici Vatrenih biti motivirani i spremni na borbu. Hrvatski izbornik Marinko Mavrović ističe kako je pobjeda imperativ, a momčad će ući u utakmicu potpuno koncentrirana i maksimalno ozbiljna.

Duje Kustura, junak otvaranja, već se upisao među strijelce turnira i očekuje se da će ponovno biti ključni faktor u hrvatskom napadu. Reprezentativci žele potvrditi dobar početak i uz pomoć publike na tribinama osvojiti tri boda protiv uvijek opasne Gruzije.

Utakmica Hrvatske i Gruzije na Europskom prvenstvu u futsalu počinje danas u 13:00 sati, a tekstualni prijenos uživo omogućit će pratiteljima svakog poteza i svakog pogotka izravno iz Rige.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski reprezentativac: 'Hrvatima su možda najteže utakmice one u kojima smo favoriti'

Europsko Prvenstvo U FutsaluHrvatska Futsal ReprezentacijaMarinko MavrovićVoyo
